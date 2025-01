Camino a la cumbre radical, Bordaisco cargó contra Kicillof por el manejo del cronograma electoral

Este viernes, la Unión Cívica Radical (UCR) de la Provincia de Buenos Aires llevará a cabo una cumbre clave en Mar del Plata, que promete marcar un antes y un después en el escenario político bonaerense. Con la presencia de figuras destacadas como el senador nacional Maxi Abad y el presidente del partido provincial Miguel Fernández, el encuentro se celebrará en el Club Quilmes desde las 19 horas y contará con más de 3.000 asistentes entre intendentes, legisladores, concejales y dirigentes partidarios.

Mar del Plata: epicentro del debate radical

"En enero, Mar del Plata se convierte en la capital nacional de la Argentina", destacó el legislador provincial Ariel Martínez Bordaisco, en dialogo con La Tecla, refiriéndose a la elección de la ciudad como sede habitual del evento veraniego de la UCR. Este espacio de discusión no solo busca "dar el debate hacia adentro", sino también dejar un mensaje contundente hacia la ciudadanía en el inicio de un nuevo período electoral.

Bordaisco enfatizó la relevancia estratégica de la Provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón electoral y es uno de los motores económicos del país. "Es muy difícil que exista un proyecto nacional sin una mayoría transformada en Buenos Aires", subrayó.

Un partido en busca de unidad y protagonismo

El evento no tiene fines electorales inmediatos, según aclararon desde la organización. "Este acto es un punto de encuentro de ideas, valores y miradas de futuro", explicó Bordaisco, quien expresó confianza en que la UCR bonaerense puede convertirse en "el eje convocante de una gran mayoría para disputar y gobernar la Provincia".

Sin embargo, las internas partidarias aún son una sombra que pesa sobre el radicalismo. Tras un año de disputas internas y con un fallo judicial pendiente sobre el recambio de autoridades, el partido enfrenta el desafío de unificar criterios y fortalecer su identidad frente a un panorama político donde las alianzas tradicionales están mutando.

Desde el Comité bonaerense destacan la necesidad de "ordenar muchas cosas", incluyendo la definición de posibles alianzas. "La UCR se ocupa de la UCR", expresó un dirigente consultado, dejando en claro que el partido busca consolidarse antes de evaluar acuerdos externos.

Críticas a la gestión provincial

En el marco del encuentro, Martínez Bordaisco no ahorró críticas hacia el gobernador Axel Kicillof y su gestión. "Es una vergüenza que se desconozca el calendario electoral en la Provincia. No por los partidos, que a la larga se acomodan, sino por la gente que no sabe ni cómo va a votar", cuestionó. También señaló falencias en áreas clave como la salud, destacando problemas graves en el sistema de IOMA, así como en seguridad y educación.

El legislador bonaerense subrayó la necesidad de construir un mensaje fuerte y claro desde la unidad partidaria: "El radicalismo tiene la oportunidad de ser el eje convocante de una gran mayoría".

Desafíos de cara al futuro

La cumbre radical se da en un contexto donde el partido centenario busca redefinir su papel en la política provincial y nacional. Con ocho bancas en juego en la Legislatura bonaerense, la UCR necesita fortalecerse para no perder protagonismo frente a fuerzas emergentes como La Libertad Avanza y el PRO.

En noviembre pasado, el presidente del partido, Miguel Fernández, llamó a la unificación de los bloques radicales en la Cámara baja para consolidar una mayor representatividad. "Es imperioso trabajar de manera articulada entre intendentes, legisladores y autoridades partidarias", señaló en esa oportunidad. Sin embargo, las diferencias internas han dificultado alcanzar acuerdos concretos.

El desafío de las alianzas

Con la ruptura de Juntos por el Cambio y la gestación de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, el radicalismo enfrenta un dilema sobre su posicionamiento. Mientras un sector liderado por Facundo Manes y Martín Lousteau rechaza cualquier coalición con el espacio de Javier Milei, el oficialismo partidario busca afianzar una identidad propia que no condicione las banderas históricas del partido.

El acto de Mar del Plata se perfila como un "punto de partida" para el año electoral. "Tenemos ganas de discutirle a este gobierno provincial cómo falla en la gestión y queremos construir justicia", concluyó Bordaisco, marcando el tono de un radicalismo que aspira a ser protagonista en 2025.