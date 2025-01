Cafiero contra Milei: "Sus agravios no se pueden dejar pasar"

Santiago Cafiero, diputado nacional de UP.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y ex canciller, Santiago Cafiero, cuestionó con dureza las declaraciones del presidente Javier Milei durante el Foro de Davos, calificándolas como "agravios" que "no se pueden dejar pasar". En una entrevista con Splendid AM 990, destacó que este tipo de discursos representa un peligro para la democracia y el multilateralismo.

"No hay que dejar pasar estos agravios, tiene que manifestarse la política y las instituciones de la democracia", afirmó Cafiero, en relación a los comentarios del mandatario, quien en su intervención cargó contra el "wokismo" y lo calificó como "el virus mental" que afecta a las sociedades modernas.

El ex canciller vinculó las palabras de Milei con una "crisis de la globalización, la democracia liberal y el multilateralismo". Según Cafiero, mientras algunos actores internacionales intentan abordar esta situación fortaleciendo agendas inclusivas y sostenibles, el presidente argentino opta por una postura "darwinista" que promueve una suerte de exclusión social.

"Una agenda que distorsiona los principios democráticos"

Cafiero subrayó que el discurso de Milei busca desacreditar avances en temas como el cambio climático, los derechos LGBTQ+ y el feminismo. "Esta otra mirada sostiene que estas agendas son minoritarias y distorsionan una suerte de darwinismo social al que el Presidente nos quiere invitar", explicó.

El legislador también trazó paralelismos entre la retórica de Milei y figuras como Donald Trump y Elon Musk, quienes, según él, también adoptan lógicas que priorizan la influencia personal por sobre la representación democrática.

Milei en Davos: un discurso controvertido

En su intervención en el Foro de Davos, el presidente argentino calificó al "wokismo" como "el cáncer que hay que extirpar" y criticó duramente al feminismo y la ideología de género. También cuestionó las políticas de cambio climático y migración, al tiempo que destacó a Argentina como "ejemplo a nivel mundial".

"El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad, ya que es redundante; la igualdad ante la ley existe en Occidente", sostuvo Milei. Además, criticó la tipificación del femicidio, argumentando que "legaliza que la vida de una mujer valga más que la de un hombre".