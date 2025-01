El Rod Laver Arena fue testigo de un inesperado desenlace en la semifinal del Abierto de Australia. Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de la historia, abandonó el encuentro ante Alexander Zverev tras perder el primer set en un tie-break electrizante. La decisión del serbio dejó perplejos a los fanáticos que habían llenado las tribunas con la esperanza de presenciar otra jornada histórica del máximo ganador de Grand Slams.

Desde los cuartos de final ante Carlos Alcaraz, donde protagonizó un partido extenuante, Djokovic mostró signos de dolor. Llegó a la semifinal con una venda visible en el aductor izquierdo, y las molestias fueron evidentes durante su enfrentamiento con Zverev. Pese a sus intentos por mantenerse competitivo, el desgaste físico se hizo insostenible.

En conferencia de prensa, Djokovic fue contundente: “Si ganaba el primer set, tampoco sé si hubiese continuado, porque demandaría un esfuerzo físico muy grande”. Para minimizar el impacto de su lesión, el tenista había decidido no entrenar ni miércoles ni jueves previos al partido, pero esto no fue suficiente.

Tras el retiro del serbio, Zverev, quien avanzó a la final, pidió respeto para su rival. “Por favor, amigos, no abucheen a Novak. Ha dado todo por este deporte en los últimos 20 años. Sé que pagaron por una entrada, pero él ha ganado aquí con lesiones en el abdominal y la pierna. Muestren un poco de amor”, expresó el alemán, generando una ovación del público.

¿Un adiós al Abierto de Australia?

Djokovic sorprendió a todos con una reflexión que sonó a despedida: “Puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe... No lo sé”. A pesar de su decepción, también dejó abierta la puerta para volver, siempre y cuando su salud física lo permita.

Con 36 años, el futuro del serbio en el tenis profesional parece depender de su capacidad para manejar las lesiones que lo han aquejado en los últimos meses. “Si estoy físicamente bien y con ganas, no hay razón para pensar que no volveré. Yo quiero seguir, pero no puedo hablar de mi calendario de 2026”, declaró, dejando entrever que sus planes a largo plazo están en suspenso.

Con la salida de Djokovic, el Abierto de Australia se encamina hacia una definición apasionante. Alexander Zverev ya está en la final y se enfrentará al italiano Jannik Sinner en una batalla que promete emociones.