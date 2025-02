El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, restó importancia a la Marcha del Orgullo LGBT Antifascista y Antirracista, que se llevó a cabo el sábado en rechazo a las expresiones homofóbicas del presidente Javier Milei. En declaraciones radiales, el funcionario aseguró que la protesta "no fue significativa" y que los argentinos "no le prestaron atención".

"Me parece que fue una expresión de un grupo de la sociedad por otros grupos políticos que, como siempre, aprovechan estas situaciones en contra del Presidente. No me parece que haya sido una marcha significativa, porque del otro lado todos los argentinos no le prestan atención a estas manifestaciones completamente politizadas", afirmó en Radio Mitre.

Las declaraciones de Milei que generaron polémica

Los dichos de Francos surgen tras la polémica generada por Milei en su discurso en el Foro de Davos, donde vinculó la ideología de género con la pedofilia. "Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", declaró el mandatario.

Estas afirmaciones desataron una ola de críticas desde diversos sectores, incluyendo organismos de derechos humanos y la comunidad LGBT, que consideraron las palabras de Milei como una estigmatización grave y una equiparación injustificada entre la diversidad sexual y el abuso infantil.

Francos niega actitudes homofóbicas en el Gobierno

Pese a la controversia, Francos defendió a Milei y negó cualquier sesgo discriminatorio en la administración. "Lamento mucho que se haya utilizado esto cuando de ninguna manera ni el presidente ni ningún funcionario del Gobierno tiene una actitud fóbica", argumentó.

Asimismo, el jefe de Gabinete aseguró haber revisado las declaraciones de Milei y sostuvo que no encontró ningún contenido ofensivo hacia la comunidad LGBT. "Leí y releí el discurso del Presidente y no encontré de ninguna manera que haya expresado algo contra ese sector", afirmó.

Una visión polémica sobre la "cultura woke"

El discurso de Milei en Davos también incluyó una crítica vehemente contra lo que denominó "cultura woke". Según el mandatario, movimientos como el feminismo, la equidad de género, el ambientalismo y la inmigración forman parte de una "ideología aberrante" que busca justificar la expansión del Estado. "Es el resultado de subversión cultural", enfatizó Milei.

Estas declaraciones fueron repudiadas por diversos sectores políticos y sociales, que consideraron que el Presidente está promoviendo una agenda reaccionaria y excluyente.

Javier Milei busca eliminar la figura del femicidio, ¿Qué opina al respecto? Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No sé