-Intendenta, ¿cómo terminó el 2024 para la administración municipal y cuáles son los desafíos de gestión para este año?

El 2024 terminó bien. Nuestro municipio tiene sus cuentas ordenadas y logramos cerrar el año con superávit. Siempre estamos proyectando y trabajando en obras que consideramos prioritarias. En nuestro caso, la salud es un eje fundamental. Durante mi gestión, logramos la creación de la terapia intensiva, que antes no existía, y hemos avanzado en la remodelación del hospital.

También hemos iniciado la construcción de un asilo ya que otro de nuestros objetivos es seguir avanzando en infraestructura para la tercera edad. General Arenales es un distrito particular en la provincia de Buenos Aires porque sus localidades tienen una cantidad de habitantes bastante similar entre sí. Por eso, es importante trabajar no solo en la cabecera del distrito, sino también garantizar que las prioridades se atiendan equitativamente en todas las localidades.

-En este sentido, se reunió con el ministro Gabriel Katopodis para avanzar en obras de cloacas que beneficiarán a localidades como Arribeños y Ferré.

Así es. Como siempre digo, nuestra prioridad son los servicios básicos porque representan el verdadero desarrollo de las comunidades. Esto incluye gas, cloacas y agua potable. Cuando asumí en 2015 me propuse como meta llevar cloacas a Arribeños, una localidad de 3.500 habitantes que no tenía ni una sola cuadra con este servicio. Hasta la fecha, logramos concretar la obra casi en su totalidad; solo resta la instalación de un colector de 780 metros. Por esta razón, me reuní con el ministro Katopodis, ya que la obra está a cargo de la Provincia.

También mantengo reuniones con vecinos por el tema del gas. Hay mucha demanda y trabajamos para gestionar consorcios que permitan extender el servicio. Mi prioridad es estar en contacto con las empresas y garantizar que estas obras lleguen a los vecinos.

La intendenta Revilla junto al ministro bonaerense, Gabriel Katopodis.

-Ahora la llevo al ámbito partidario. En las últimas horas, el presidente de la UCR bonaerense, Miguel Fernández, planteó la posibilidad de desdoblar las elecciones en Buenos Aires, una idea que también analiza el gobernador Axel Kicillof. ¿Está a favor de que se separen las legislativas provinciales de las nacionales?

La opinión general de los intendentes es que, así como pedimos autonomía municipal, es destacar y poner en manos de la gente la elección local. Los municipios deben ser valorados porque trabajamos con una mirada territorial a largo plazo, proyectando no solo para el presente sino también para el futuro.

La provincia de Buenos Aires es muy heterogénea: no es lo mismo gestionar en el conurbano que en el interior. Por eso, creemos que permitir el desdoblamiento le daría valor a los gobiernos locales, que muchas veces no lo tienen al ir en una boleta única.

-¿Cree que el desdoblamiento también fortalecería a la UCR en los territorios?

No, la UCR tiene fuerza territorial por sí misma. Es un partido con historia y una gran base de trabajo en cada distrito. Los intendentes y concejales radicales gestionan con transparencia y compromiso, y eso se refleja en los resultados. La fortaleza del partido no depende de una elección, sino del trabajo y de la construcción política de hace muchos años.