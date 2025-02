Jones Huala negó acusaciones por incendios y cargó contra Lewis, Milei y Cristina

Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), reapareció públicamente tras su reciente detención en El Bolsón. Durante la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía incendiaria, el lonko mapuche rechazó las acusaciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobre su supuesta vinculación con los incendios en la Patagonia. Además, lanzó críticas a Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, y responsabilizó al empresario británico Joe Lewis de los intereses detrás de los incendios en la región.

"Nos acusan sin pruebas, mientras los negocios avanzan"

Jones Huala desmintió las acusaciones de que la RAM sea responsable de los incendios que afectan la Comarca Andina. "Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos", afirmó en su exposición en la Biblioteca Aimé Paine. En su discurso, aseguró que detrás de los incendios hay intereses económicos y apuntó contra Joe Lewis, dueño de más de 12.000 hectáreas en la Patagonia: "El lugar que se está quemando en El Bolsón lo quieren lotear desde hace años. Necesitaban esto para hacer negocios como hacen siempre".

El líder mapuche también recordó su detención en El Bolsón, donde el gobierno de Río Negro afirmó que intentaba abrir autos con intenciones de robo. Sin embargo, fue liberado horas después al no encontrarse pruebas en su contra. "Nos agarraban los milicos y nos daban tremendas palizas porque éramos unos indios que le dábamos mal aspecto a la ciudad. Ahora le llaman racismo estructural, pero era algo normal para nosotros", relató.

Apoyo a la lucha armada y críticas a la política

Jones Huala ratificó su pertenencia a la RAM y sostuvo que la organización representa "el sector más autonomista del movimiento mapuche". En este sentido, reivindicó los sabotajes como forma de lucha y no descartó la posibilidad de la vía armada: "La liberación nacional incluso incluye la lucha armada. Eso no significa agarrar los fierros mañana, pero todas las herramientas son válidas para la liberación de nuestro pueblo".

Respecto a la política argentina, el lonko aseguró que no le interesa lo que piensen Patricia Bullrich, Javier Milei o Cristina Fernández de Kirchner. "No les voy a cambiar la mente, no quiero que me den derechos ni que le regalen la libertad a nuestro pueblo. Nosotros mismos tenemos la capacidad de hacerlo realidad", sentenció.

En su presentación, también criticó el "arte llorón" y la victimización de algunos sectores: "Cambia cuando alguien se compromete con su pueblo y deja de hacer cosas para agradar". Según él, la resistencia debe ser activa y desafiante: "Prender fuego aquello que atenta contra lo que nos heredaron nuestros antepasados, esa es la mayor poesía para mí".

Un libro como arma de lucha

Durante la exposición de su libro, Jones Huala explicó que Entre Rejas, Antipoesía incendiaria es un “panfleto visceral” y “un grito insurreccional”. El texto recopila escritos realizados durante su paso por la cárcel en Chile, donde cumplió condena por ataques incendiarios y porte de armas. "La cárcel no me hizo cambiar ni medio milímetro las ideas que tenía antes de caer en cana", sostuvo.

El lonko enfatizó que su intención es "alentar a la lucha del pueblo mapuche" y generar debate: "Me gusta ser polémico porque eso es lo que genera el debate, la discusión. Si no debatimos, ¿cómo vamos a madurar nuestras ideas?".

Por último, reafirmó su convicción de que los mapuches deben recuperar su cultura y autonomía, y lanzó una advertencia: "Para el winka siempre vamos a ser el enemigo interno, lo somos desde hace más de 200 años. Si hubiésemos tenido un proceso de control territorial serio y digno, los winkas no se hubiesen animado a hacer lo que hicieron".