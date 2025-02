CFK contra el Gobierno tras denuncia por jubilación: “Milei necesita un psiquiatra”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tardó en responder a la denuncia presentada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que la acusó de cobrar beneficios irregulares por vivir en la “Zona Austral” mientras reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un extenso posteo en sus redes sociales, la titular del Partido Justicialista (PJ) no solo defendió su residencia en la Patagonia, sino que también apuntó con dureza contra el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La denuncia y el descargo de CFK

"Che Milei... ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py?", comenzó su mensaje la ex mandataria, haciendo referencia al uso de tribunales federales por parte de la oposición. Cristina Kirchner arremetió contra los responsables de la denuncia, señalando a quienes consideró como figuras clave en el gobierno actual: “Mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres... y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada”, escribió, refiriéndose al titular de ANSES y su cercanía con el mandatario de turno.

En su publicación, Cristina Kirchner no solo se defendió de la denuncia, sino que aclaró aspectos clave de su residencia. "Domicilio es el que tenés en el DNI, domicilio es donde votás… domicilio también es donde pagás tus impuestos", remarcó, explicando que su residencia sigue estando en Río Gallegos y El Calafate, a pesar de que por cuestiones laborales y políticas se ha visto obligada a pasar gran parte de su tiempo en Buenos Aires.

La acusación de estafa y falsedad ideológica

El conflicto entre la ex presidenta y el gobierno nacional radica en la acusación de ANSES, que sostiene que Cristina Fernández de Kirchner insertó declaraciones falsas en sus documentos con el fin de percibir beneficios adicionales por zona austral. Según el organismo previsional, los pagos fueron realizados mientras la ex vicepresidenta se desempeñaba como senadora por la Provincia de Buenos Aires y luego como vicepresidenta de la Nación.

La denuncia, que incluye cargos de estafa, defraudación y falsedad ideológica, fue presentada ante la Justicia y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por el juez Julián Ercolini. ANSES detalló que el perjuicio patrimonial podría ser determinado mediante una auditoría y pericias en las próximas etapas del proceso judicial.

Defensa de CFK sobre el beneficio de la zona austral

Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, defendió su derecho a percibir el beneficio por zona austral, explicando que la sentencia judicial no solo reconoció su derecho a las pensiones como ex presidenta y viuda del ex presidente Néstor Kirchner, sino que también le otorgó un retroactivo por los pagos no percibidos durante la gestión de Mauricio Macri. En su mensaje, la ex mandataria se mostró firme en su postura, asegurando que esta decisión había sido acompañada de la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias.

CFK aprovechó también para señalar que, si bien la denuncia ha causado un revuelo mediático, no se debe olvidar el contexto de su situación como ex presidenta, un cargo que la obligó a pasar gran parte de su tiempo en Buenos Aires, pero sin perder su domicilio legal en Santa Cruz.

La investigación de ANSES y sus repercusiones

Mientras tanto, ANSES ha ordenado una auditoría interna para verificar que los beneficiarios de suplementos por zona austral cumplan con los requisitos establecidos, tales como la residencia efectiva en el lugar. Este proceso de investigación será clave para determinar el alcance de la denuncia y sus posibles repercusiones en el ámbito judicial.