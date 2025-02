Garate: "Muchas veces estar atados a la elección nacional influye en elecciones provinciales y municipales"

"Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fueron creadas para que se pueda competir en igualdad de condiciones con los oficialismos partidarios y esa función no se ha usado a lo largo del tiempo. Si bien mi espíritu es profundamente democrático, las PASO se convirtieron en un anticipo de las generales, que conllevan gastos operativos y hacen que los vecinos vayan a votar dos veces en mismos escenarios, generando periodos electorales interminables", consideró el alcalde.

Sin embargo, dijo "no me parece acertado cambiar las reglas electorales en un año electoral". Respecto del ahorro de dinero al no realizarlas, sostuvo que "se sobredimensiona y, si es tan significativo, que una parte sea direccionada a las provincias y a los municipios para hacer obras y mejorar los servicios a los contribuyentes".

Por otro lado, opinó sobre el desdoblamiento: "Soy orgánico en cuanto a lo que se decida en nuestro espacio, aunque personalmente me parece interesante poder discutir en particular los problemas y proyectos para la Provincia de Buenos Aires, el interior y sus municipios. Muchas veces al estar atados a la elección nacional, esta influye en elecciones provinciales y municipales, se discuten temas que muy pocas veces suceden en las realidades de nuestros vecinos".