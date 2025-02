Ana Lamas renuncia a la subsecretaría de Ambiente en medio de los incendios

La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, presentó su renuncia este jueves ante el Ejecutivo Nacional, en un contexto donde la Argentina atraviesa una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años. La funcionaria, que asumió el cargo en diciembre de 2023, explicó que su salida se debía a “motivos personales”, aunque desde su entorno cercano se reveló que la decisión fue tomada debido al agotamiento físico y emocional causado por la gestión de los incendios que arrasan la Patagonia y otras regiones del país.

La renuncia llega en un momento crítico, cuando los incendios forestales, que comenzaron a principios de enero, han consumido casi 300.000 hectáreas en todo el país. A pesar de las altas temperaturas y los vientos que complican la tarea de los brigadistas, las llamas continúan avanzando en diversas provincias, como en Río Negro, donde en la localidad de El Bolsón ya se han quemado más de 3.500 hectáreas. El Parque Nacional Nahuel Huapi también se mantiene en llamas desde hace más de 40 días, con más de 10.000 hectáreas destruidas.

La pérdida de jerarquía de la subsecretaría

El cargo de Lamas, que depende del Ministerio de Deportes, Turismo y Ambiente a cargo de Daniel Scioli, fue perdiendo relevancia desde diciembre de 2024, cuando la Subsecretaría de Ambiente dejó de tener injerencia en la gestión del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SMNF). Esta responsabilidad pasó al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, lo que debilitó aún más la capacidad operativa del organismo en el contexto de los incendios.

Desde entonces, Lamas y su equipo enfrentaron críticas debido a la falta de acción ante la magnitud de la crisis ambiental que afecta al sur del país, sumado a la situación que atraviesan otras provincias como Corrientes, que ya ha perdido más de 250.000 hectáreas en 2025, con un promedio de 7.000 hectáreas destruidas por día.

Un contexto de críticas

Las razones oficiales de la renuncia de Lamas no están vinculadas a diferencias políticas ni a su desempeño, sino que fueron atribuidas a un agotamiento personal. Sin embargo, la funcionaria enfrentó duras críticas en los últimos días, en particular por el uso de recursos públicos destinados a cuestiones no prioritarias, como el mantenimiento de aire acondicionado en sus oficinas o la solicitud de fondos para abordar problemas menores, como plagas de ratas en las dependencias del organismo.

En un contexto tan grave, donde la población enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, las críticas por la aparente inacción en temas clave como el manejo de los incendios aumentaron, lo que sumó presión sobre la funcionaria.

El futuro incierto de la gestión ambiental

Por el momento, no se ha anunciado un reemplazo para Lamas. En caso de ser aceptada su renuncia, la Subsecretaría de Ambiente quedará bajo la supervisión temporal de Daniel Scioli. Sin embargo, no se descartan cambios en la gestión ambiental del país ante la creciente preocupación por los incendios.

La renuncia de Ana Lamas resalta la tensión existente entre las decisiones del Ejecutivo y las demandas de acción rápida frente a la emergencia ambiental. En un país donde el cambio climático y las políticas medioambientales son cada vez más relevantes, la salida de una funcionaria clave abre un nuevo capítulo en la gestión del fuego y de la política ambiental argentina.