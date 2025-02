El empresario estadounidense Hayden Mark Davis, responsable del lanzamiento de la moneda meme $LIBRA, se pronunció tras el escándalo que generó su desplome en el mercado. “Temo por mi vida”, aseguró en una entrevista con el periodista Stephen Findeisen, más conocido como Coffeezilla.

Davis, de Kelsen Ventures, negó que se haya tratado de un fraude del tipo "rug pull" y afirmó que tiene USD 100 millones listos para inyectar liquidez en la moneda, pero que está esperando instrucciones. “Es un plan que salió mal con 100 millones de dólares en el colchón esperando qué hacer”, sostuvo.

El rol de Milei y los vínculos con empresarios argentinos

El impulsor de $LIBRA negó que el presidente Javier Milei haya obtenido beneficios económicos con el lanzamiento del token. Además, adelantó que el mandatario dará una entrevista televisiva en la que apoyará la moneda, lo que podría hacer subir nuevamente su cotización.

Davis también mencionó a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy como personas vinculadas al proyecto. Ambos participaron en el Tech Forum, un evento realizado en Argentina en octubre de 2024 en el que Milei fue orador principal, y que volverá a celebrarse en abril de 2025.

Novelli, un joven trader, conoce a Milei desde 2021, cuando el economista promocionaba los cursos de N&W Profesional Traders, empresa fundada por él. Por su parte, Terrones Godoy, un empresario español con acusaciones por presuntas estafas, fue invitado junto a Novelli a la función de gala en el Teatro Colón por la asunción presidencial de Milei.

La supuesta estrategia de Milei con la tokenización

Davis explicó que la idea original de $LIBRA era un experimento dentro del plan de Milei para digitalizar y tokenizar todas las transacciones financieras en Argentina. “La apoyaba, pero no es que la $LIBRA iba a ser su moneda meme oficial, hay que dejar claro eso”, afirmó.

Las acusaciones de información privilegiada

Otro de los empresarios mencionados en el escándalo es Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports y una figura con millones de seguidores en redes. Portnoy reveló que recibió seis millones de tokens $LIBRA como pago por promocionar la moneda, pero que los devolvió porque Davis le pidió que no mencionara esa compensación públicamente.

“No puedo aceptar monedas si no me permitís decir que me diste monedas y que soy parte del proyecto”, aseguró Portnoy, quien admitió que compró $LIBRA y mantuvo contacto con Davis mientras el token se desplomaba.

En este sentido, Davis defendió la participación de personas con información privilegiada en el mundo cripto. “La idea de insiders para mí es una mierda, porque en cualquier meme coin en el que he invertido, las personas que más se beneficiaron fueron las que sabían”, expresó.

El rol de los snipers y la manipulación del precio

Davis también se refirió a la influencia de los "snipers", programas automáticos diseñados para comprar criptomonedas de manera inmediata tras su lanzamiento, lo que contribuye a la volatilidad de los precios.

Un análisis de la cuenta cripto en X Bubblemaps reveló que el 82% de los tokens de $LIBRA estaban concentrados en un solo cluster, lo que sugiere que los insiders inflaron artificialmente el precio antes de liquidar sus posiciones.

Pese a las controversias, el futuro de $LIBRA sigue siendo incierto, mientras su principal impulsor asegura que no busca ser el “enemigo número uno” y espera nuevas instrucciones.