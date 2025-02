El presidente Javier Milei intentó despegarse del escándalo cripto que se desató el fin de semana tras un tuit suyo que impulsó la cotización de la memecoin $LIBRA, creada minutos antes de su publicación. Horas después, la criptomoneda se desplomó y el mandatario eliminó su posteo.

“Yo no lo promocioné, lo difundí”, aseguró Milei en una entrevista, donde también destacó que su intención era ayudar a un emprendedor argentino. “Por querer ayudar a un argentino me comí un cachetazo”, lamentó, y adelantó que implementará cambios para restringir el acceso a su círculo cercano.

Cómo se gestó el escándalo

El viernes, Milei alentó a sus seguidores en X e Instagram a invertir en $LIBRA, incluyendo un link al contrato del proyecto, que supuestamente buscaba apoyar a las pymes argentinas.

“Yo a Hayden Davis lo conocí en octubre de 2024, en el Tech Forum organizado por Mauricio Novelli. Allí, Davis me propuso armar una estructura para financiar a emprendedores. Lo que van a hacer es generar crecimiento económico”, explicó.

Milei negó que su cuenta haya sido hackeada: “Eso era falso, es mentira. Claro que el tuit lo publiqué yo. Por eso lo fijé”. Sin embargo, aseguró que eliminó el posteo porque “se estaba generando ruido” y prefirió “correrse” de la polémica.

“No había 44.000 damnificados”

Con respecto a quienes afirmaron haber sido perjudicados por la compra de $LIBRA, Milei desestimó la cifra de damnificados. “Es falso que haya 44.000. En el mejor de los casos, se trata de 5000 personas, y la chance de que haya argentinos es muy remota”, sostuvo.

Además, señaló que los inversores eran “personas hiperespecializadas” en criptomonedas y que comprendían los riesgos. “Si vos vas al casino y perdés plata, es tu problema. Es un problema entre privados. El Estado no tiene ningún rol”, argumentó.

Cambios en su entorno y la respuesta a las denuncias

Milei admitió que el episodio le dejó una enseñanza sobre la accesibilidad a su figura presidencial. “Se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Tengo que levantar los filtros, no pueden llegar tan fácilmente a mí”, reconoció.

También resaltó que pidió la intervención de la Oficina Anticorrupción para que investigue el caso, incluido él mismo. “El propio Davis dice que yo no me iba a llevar nada. Nadie me pagó por compartirlo”, insistió.

Ante las denuncias y pedidos de juicio político en su contra, Milei respondió con críticas al kirchnerismo: “Va a ser el séptimo pedido de juicio político. Es interesante porque los que lo piden nunca explicaron los 600 palos verdes que se llevó Kirchner en Santa Cruz”.

Por último, el mandatario apuntó contra Cristina Kirchner, quien había opinado sobre el caso en redes sociales. “Que me lo venga a decir la dos veces condenada… No hay mayor estafadora en la historia argentina que ella”, sentenció.