Entrevista GLP. Blanca Cantero: "No tengo ninguna ayuda de la Nación, pero seguimos brindando obras necesarias"

—¿Cuáles son los desafíos que tiene el municipio de Presidente Perón en este año marcado por las elecciones de medio término?

Como intendente, sigo trabajando y brindándoles a mis vecinos todo lo que puedo en cuanto a la obra pública, la seguridad y la atención de sus necesidades. Todas las secretarías, por supuesto, están trabajando a full y tratamos de dar lo máximo siempre.

Es un año sumamente difícil. El gobierno nacional desapareció, no hay ningún tipo de ayuda de ningún ministerio. Habían quedado también muchas obras paradas, con deudas por parte de la Nación hacia las empresas medianas y chicas que estaban trabajando.

Lo primero que hice, ya el año pasado, teniendo en cuenta que me había cansado de llamar a los ministerios, fue revisar mi presupuesto y tratar de gastar lo menos posible en lo superfluo. Siempre hay de dónde achicar un poco para brindar los servicios que siempre dimos.

Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social sí te puedo decir que tengo la ayuda del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero nosotros, con nuestros recursos, tratamos de seguir cumpliendo con la ayuda solidaria a los vecinos que se quedaron sin trabajo. Lo mismo ocurre con la Secretaría de Violencia de Género y todo lo que tiene que atender una Secretaría de Desarrollo Social. Estamos tratando de estirar lo más posible y optimizar totalmente los gastos. Eso es algo que yo hice siempre, pero en este momento, con mucha más razón.

Los recursos que antes recibía de la Provincia y la Nación para hacerse cargo de la seguridad hoy no existen. Entonces, los municipios trabajamos codo a codo con la Provincia, pero también tenemos que optimizar nuestros gastos para hacerlos lo más eficientes posible.

El municipio de Presidente Perón siempre trata de crecer. Cuando yo asumí, había un centro de monitoreo muy chiquito, que no alcanzaba para las necesidades del distrito. Entonces, decidí hacer uno nuevo, grande, amplio y con la mejor tecnología. Esta es una obra que vamos a empezar dentro de unos días.

No tengo ninguna ayuda de la Nación, nada. En ningún ministerio hay una planificación para darle una mano a los municipios, pero eso no quiere decir que yo, como intendenta, me quede quieta. Justamente trato, por todos los medios posibles, de seguir brindando obras tan necesarias para los vecinos.

Y la educación, para mí, es primordial. Siempre soñé con que Presidente Perón tenga, en cada barrio, la escuela secundaria que corresponde. Y de a poco, sin perderle el paso a ninguna de las necesidades de los vecinos, lo vamos logrando.

—Pasando al ámbito electoral, ¿está de acuerdo o no con la posibilidad de desdoblar las elecciones legislativas provinciales de las nacionales?

Ese es un tema que vamos a hablar en una próxima reunión. Yo pertenezco al Frente Renovador, una posición entre Cristina y Axel. Nosotros siempre fomentamos la unidad, que se sienten a la mesa y acuerden cuáles son las mejores posibilidades y lo más conveniente en general para la provincia de Buenos Aires y el país.

No es una discusión que estemos dando nosotros, sino que se está dando en otros ámbitos. Hoy no quiero tener una opinión, porque esas opiniones las vamos a dar en privado si es necesario. Pero hay que ver qué se acuerda. No es una decisión mía personal.

Lo único que podría decir es que, si es desdoblada, le conviene a los intendentes, pero no le conviene a la Nación, y viceversa. Entonces, mejor esperar el tiempo en que nuestros dirigentes se pongan de acuerdo en qué es lo más conveniente para la provincia de Buenos Aires y nuestro país.