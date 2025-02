Los intendentes radicales se reúnen en La Plata: Presupuesto, coparticipación y el futuro electoral en debate

La cumbre de intendentes radicales en la Provincia de Buenos Aires será clave para definir posturas sobre el reparto de fondos y la reforma electoral, en un contexto político convulsionado por la suspensión de las PASO y la incertidumbre sobre el futuro de Juntos por el Cambio.

Foro de Intendentes Radicales: Un cónclave con temas candentes

Este martes 25 de febrero, la sede del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) en La Plata será el epicentro de un encuentro crucial. Los 27 intendentes radicales bonaerenses se reunirán para analizar el impacto del presupuesto 2025, la coparticipación y la posibilidad de una reforma electoral en la provincia. El debate llega en un momento de alta tensión política, marcado por la reciente suspensión de las PASO a nivel nacional y el debate sobre su continuidad en Buenos Aires.

Uno de los puntos centrales de la reunión será la distribución de recursos entre los municipios. "Seguro hablaremos de presupuesto y fondo para municipios. Imagino también que hablaremos de la reforma electoral, aunque no sé si saldrá alguna opinión", adelantó un intendente, reflejando la incertidumbre sobre la postura que adoptará el foro respecto a una eventual modificación del sistema electoral.

El impacto del presupuesto y la coparticipación

La prórroga del presupuesto 2023 dispuesta por el gobernador Axel Kicillof generó preocupación entre los intendentes radicales, que consideran insuficientes los recursos destinados a sus distritos. En este contexto, el foro buscará consensuar un reclamo conjunto por un fondo especial para los municipios.

Las exposiciones de Agustín Lodola, director del Laboratorio de Desarrollo Territorial y Sectorial de la UNLP, y de Mariano Chamorro, director provincial de Coordinación Provincial y Programas de Desarrollo, aportarán un análisis técnico sobre la coparticipación y la distribución de ingresos entre Nación, Provincia y municipios. "La renta de recursos locales y provinciales es un tema clave para el funcionamiento de los municipios", anticiparon fuentes cercanas a la organización del evento.

La reforma electoral y el futuro de las PASO

La suspensión de las PASO a nivel nacional reavivó el debate en la Provincia de Buenos Aires. Mientras el PRO impulsa su eliminación, sectores de la UCR sostienen que las primarias fortalecen la democracia interna y ordenan la competencia dentro de las coaliciones. "No estamos a favor de suspender las PASO. Los mecanismos democráticos que permiten que los candidatos sean elegidos por el pueblo fortalecen la democracia", afirmó Diego Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense.

Esta postura es compartida por el senador nacional Maximiliano Abad, quien votó en contra de la suspensión de las primarias en el Congreso. "Las deficiencias que tienen las primarias deben ser corregidas con propuestas superadoras, pero el actual proyecto lo único que hace es volver al pasado", sostuvo el legislador, en alusión al posible regreso de un sistema de candidaturas definidas a dedo por las cúpulas partidarias.

La interna de Juntos por el Cambio y el dilema de la UCR

El encuentro de los intendentes radicales también servirá para evaluar el futuro de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires. Mientras el PRO explora una eventual alianza con La Libertad Avanza, el radicalismo busca consolidar su autonomía y definir su estrategia de cara a las elecciones legislativas de 2025.

El presidente de la UCR bonaerense, Miguel Fernández, ha manifestado su inclinación por un desdoblamiento electoral, argumentando que "hay que empezar a discutir los problemas locales y seccionales y no sumirse a los debates nacionales". Sin embargo, algunos intendentes no ven con buenos ojos esta posibilidad. "Si se vota en urnas diferentes a las de los provinciales, no tiene incidencia que haya o no desdoblamiento", señaló un jefe comunal del interior bonaerense.

Más allá de las diferencias internas, la Convención Provincial de la UCR será la que definirá la estrategia electoral y las posibles alianzas de cara a los comicios. En tanto, Fernández ha mantenido en las últimas semanas reuniones con intendentes de toda la provincia para analizar el panorama político y las problemáticas de gestión en cada distrito.

Conclusiones y próximos pasos

El foro de intendentes radicales será clave para fijar una hoja de ruta en un año electoral que se presenta desafiante. Con un gobierno provincial que busca concentrar el manejo de los recursos y una oposición en plena reconfiguración, la UCR bonaerense deberá decidir si avanza en un camino independiente o si vuelve a apostar por una reedición de Juntos por el Cambio.

Las definiciones que surjan de esta cumbre marcarán el rumbo del partido en la provincia y delinearán su estrategia frente a los desafíos políticos y económicos que depara el 2025.