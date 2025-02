La Libertad Avanza en BA: congreso, alianzas y un encuentro en Pilar

La Libertad Avanza (LLA) intensifica su armado en la provincia de Buenos Aires. Con un primer congreso en territorio bonaerense y un encuentro estratégico en Pilar, el partido busca consolidarse como una fuerza política autónoma, diferenciándose de exaliados como el PRO.

Este jueves, más de 60 dirigentes municipales se reunirán en Pilar para expresar su respaldo al presidente Javier Milei y fortalecer la estructura libertaria en la provincia. El evento es convocado por el exsenador bonaerense Roberto Costa y contará con la presencia de Sebastián Pareja, presidente de LLA en Buenos Aires, con el aval de Karina Milei, presidenta nacional del partido.

Crece el respaldo y se amplía la estructura libertaria

El respaldo a la administración de Javier Milei no solo se manifestará en Pilar. La Libertad Avanza también prepara un congreso provincial que reunirá a diversos sectores internos del espacio. Según trascendió, participarán organizaciones como "La Púrpura", la Escuela de Debate y Análisis Político (EDAP), Dirigentes por la Libertad y la juventud libertaria.

El congreso, que se llevará a cabo el 1 de marzo, incluirá una encuesta exhaustiva sobre la situación provincial y mesas de trabajo con especialistas en distintas áreas. El cierre estará a cargo de las principales autoridades nacionales de LLA, en un acto que prevé la presencia de alrededor de 2.000 dirigentes y referentes bonaerenses.

"El objetivo es abordar las problemáticas provinciales desde una perspectiva nacional", señalaron desde la organización, destacando la necesidad de fortalecer el armado libertario en el distrito más grande del país.

Sin alianzas y con nuevas incorporaciones

A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones pasadas, LLA apuesta por competir en soledad en Buenos Aires. Sebastián Pareja dejó en claro que el partido no hará acuerdos con otras fuerzas: "No vamos a hacer ninguna alianza que nos lleve a ganar una elección y que después no nos permita transformar las cosas que tenemos que transformar".

Esta decisión marca un distanciamiento con el PRO, espacio que históricamente tuvo una fuerte presencia en la provincia. En este contexto, dirigentes cercanos a Patricia Bullrich han comenzado a migrar hacia La Libertad Avanza. Se espera que en los próximos días se formalice la incorporación de cinco diputados y una senadora bonaerenses que hasta hace poco respondían a Bullrich. Además, entre 60 y 70 concejales de distintos municipios seguirían el mismo camino.

Uno de los movimientos más llamativos es la absorción del partido Vecinos Unidos (VU), liderado por Roberto Costa. Esta incorporación refuerza la estructura territorial de LLA en más de 60 municipios y demuestra la capacidad de atracción del espacio libertario.

Polémicas y cuestionamientos en el armado libertario

A pesar del crecimiento de LLA en Buenos Aires, no todo es consenso dentro del partido. La figura de Roberto Costa ha generado críticas en redes sociales. El abogado Jeremías Rodríguez cuestionó su incorporación al espacio libertario: "El 'Nene' Vera sigue sumando a los tipos más impresentables de la PBA al armado de LLA. Hoy es el turno del 'Arlequín' Roberto Costa. Fue Radical, después de Vidal, creó 'Vecinos Unidos' que integraron el espacio de Patricia Bullrich... Y ahora, se pasó a LLA. ¿Costa es casta?".

Estos señalamientos reflejan el desafío que enfrenta LLA para mantener su discurso contra "la casta" mientras suma dirigentes con pasado en otros espacios políticos. Sin embargo, desde el sector de Costa defienden su incorporación argumentando que "su experiencia permitirá fortalecer el partido en la provincia y colaborar con el proyecto de Milei".

Un año clave para la consolidación de LLA en Buenos Aires

El 2025 será determinante para el futuro de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Con una estrategia de expansión territorial, la captación de dirigentes de otros espacios y una postura firme contra las alianzas electorales, el partido buscará consolidarse como la principal fuerza opositora al peronismo en el distrito.

El éxito del congreso libertario y la integración de nuevos actores políticos marcarán el camino de LLA en la provincia más grande del país. Sin embargo, las internas y cuestionamientos sobre algunas de sus incorporaciones podrían ser un obstáculo en su crecimiento. ¿Podrá La Libertad Avanza mantener su identidad mientras amplía su base de apoyo? Esa es la gran incógnita que definirá su futuro en Buenos Aires.