Las consultoras económicas proyectan que la inflación se mantendrá en torno al 2% en febrero, marzo y abril, pese a la desaceleración en el ajuste del dólar oficial y el freno en la suba de tarifas. En caso de confirmarse este pronóstico, la inflación acumularía cinco meses sin perforar ese nivel.

El socio adjunto de EcoGo, Sebastián Menescaldi, explicó: "Esperamos una inflación del 2,7% en febrero, pero es algo muy puntual relacionado con la carne. No creo que esté en peligro la inflación ni el crawl. Marzo seguro hay estacionalidad alta y abril también; recién en mayo estaría por debajo del 2%".

El impacto del esquema cambiario

El exministro Domingo Cavallo advirtió que el ancla sobre el dólar está perdiendo efectividad en la lucha contra la inflación. Según una medición elaborada por su hijo, Alberto Cavallo, la inflación se ubicaría en un 2,1% hasta el 28 de febrero.

Para Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, la competitividad cambiaria podría verse afectada por la baja del crawling peg al 1%, mientras la inflación sigue al 2% mensual. "El desafío va a ser intentar que el ancla no sea solo cambiaria, sino que los servicios empiecen a crecer por debajo del 3,5% o 3% mensual", indicó.

Milei y el dólar: pronósticos de volatilidad

El Presidente adelantó el sábado que el esquema cambiario podría volverse "más libre y eficiente", aunque no descartó momentos de tensión. "La vida no funciona de esa manera; no es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre hay altos y bajos", afirmó Milei.

En Wall Street, algunos bancos prevén un dólar a $1.400 para fin de año, lo que refuerza la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio.

El rol del FMI y las dudas en el Congreso

Milei había anunciado que esta semana presentaría en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque persisten dudas sobre si se incluirán bandas cambiarias o algún otro mecanismo de intervención.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, sostuvo que "un acuerdo con el FMI debería implicar un cambio en el régimen cambiario y monetario. En el corto plazo, aunque no sea de gran magnitud, puede subir la inflación y eso impactar en la leve recuperación de salarios y jubilaciones".

Mientras tanto, el mercado se cubre ante posibles riesgos con contratos de dólar futuro, en un contexto donde la estabilidad económica sigue en duda.