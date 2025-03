El Papa Francisco descansó bien y su salud sigue estable

El papa Francisco ha descansado bien durante la noche y su estado de salud sigue siendo estable, aunque continúa en zona crítica debido a los episodios respiratorios que lo afectaron el lunes pasado. Así lo indicó la Oficina de Prensa de la Santa Sede este martes 5 de marzo, en un nuevo parte médico sobre su condición.

Evolución positiva tras la crisis respiratoria: El descanso nocturno y la respuesta al tratamiento

El Vaticano informó que, tras los episodios de insuficiencia respiratoria aguda sufridos el lunes, el papa Francisco descansó bien durante la noche y se despertó poco después de las 8 a.m. En el parte médico, se destacó que, como estaba previsto, se reanudó la ventilación mecánica no invasiva para asegurar su bienestar. A pesar de los complicados episodios de broncoespasmos, el papa no presentó fiebre ni mostró signos de insuficiencia respiratoria adicional. El Pontífice permanece consciente, colaborando con las terapias y manteniendo su orientación.

El seguimiento médico y la situación crítica

El pronóstico del papa sigue siendo reservado, aunque los médicos continúan observando su evolución con cautela. El tratamiento incluye oxigenoterapia de alto flujo, y en el día de hoy, Francisco ha seguido con fisioterapia respiratoria. Es importante destacar que su cuadro clínico general permanece estable, tanto en lo que respecta a su corazón y riñones, como en los valores sanguíneos. Sin embargo, la neumonía bilateral que afecta al papa sigue siendo compleja.

Acompañamiento espiritual: Oraciones y muestras de apoyo mundial

Mientras el papa sigue internado, la Plaza de San Pedro continúa siendo un punto de oración y apoyo por su salud. Este martes, un grupo de argentinos se reunió frente a la estatua de Juan Pablo II, llevando una imagen de la Virgen de Luján y encendiendo velas en solidaridad. Además, el próximo 9 de marzo, la Curia romana iniciará los Ejercicios Espirituales en comunión espiritual con el Santo Padre, en un acto de apoyo.

Esta es la cuarta hospitalización del papa Francisco desde 2021, siendo la más prolongada hasta el momento, lo que ha generado una creciente preocupación debido a su salud debilitada por intervenciones quirúrgicas en el colon y el abdomen, así como problemas de movilidad.