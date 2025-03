Kicillof y el gobierno nacional ante una crisis inédita: la tormenta dejó muerte y destrucción en Bahía Blanca

La ciudad de Bahía Blanca atraviesa un escenario crítico luego de que una tormenta torrencial descargara más de 400 milímetros de agua en pocas horas, generando un desastre climático que ya se cobró la vida de diez personas. Autoridades municipales, provinciales y nacionales se movilizaron para contener la situación, mientras el gobernador Axel Kicillof y funcionarios del gobierno libertario de Javier Milei intentan articular respuestas ante un fenómeno sin precedentes. Entre evacuaciones masivas, hospitales inundados y fuertes declaraciones cruzadas, la provincia enfrenta una de las peores emergencias de los últimos años.

Diez fallecidos y más de 1000 evacuados

Bahía Blanca vivió momentos de pánico cuando las lluvias comenzaron durante la madrugada, se intensificaron al mediodía y superaron los 400 milímetros acumulados. La cantidad de agua caída casi duplicó el promedio de lluvias de seis meses en apenas unas horas. Según los reportes oficiales, la ciudad registra al menos diez personas fallecidas y más de 1000 evacuadas. El intendente Federico Susbielles confirmó en un video publicado en X que “la situación se ha tornado muy crítica en diversos sectores” y pidió a los vecinos “extremar las medidas de cuidado y no circular por la vía pública”.

El avance del agua provocó el colapso de rutas de acceso, dejando a la ciudad prácticamente aislada. “¿A Bahía van? No van a llegar”, advertían los trabajadores de estaciones de servicio a los conductores que intentaban ingresar. Desde el municipio se suspendieron las clases y se cerraron las oficinas públicas para evitar riesgos mayores. Además, se dispuso el corte preventivo de energía eléctrica en varias zonas, ante la amenaza de cortocircuitos o descargas eléctricas.

Kicillof en el Comité de Crisis

El gobernador Axel Kicillof arribó a Bahía Blanca cerca de las 23 horas, tras un extenso viaje terrestre motivado por la imposibilidad de volar hasta la zona. Se reunió con el comité de crisis en el lugar, donde también estaban presentes los ministros nacionales de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. El mandatario bonaerense agradeció la asistencia del gobierno nacional: “No puedo objetar nada, en términos de que se está trabajando coordinadamente”.

Kicillof describió la tormenta como “excepcional”: “La lluvia fue sin precedentes y se mezcló con la marea alta”. Señaló que Bahía Blanca tenía un sistema de canales diseñado para resistir lluvias de hasta 200 milímetros, pero esta vez cayeron más de 400. Al ser consultado sobre su relación con el presidente Javier Milei, aseguró no querer polemizar en medio de la emergencia: “No me gusta insultar, las provocaciones son para otras cosas. Estamos grandes para hacer campaña electoral en un hecho así”.

Sin embargo, horas antes había expresado también a la prensa que esperaba mayor apoyo de la Nación: “No existen las provincias que puedan salvarse solas. Hoy te diría que lo fundamental es darle a la población el mensaje de que hay que tener muchísimas precauciones y correr los menores riesgos”. Kicillof sostuvo que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue quien inició el contacto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para solicitar fondos y coordinar la llegada de fuerzas federales.

El operativo de emergencia y las declaraciones cruzadas

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, viajó a la zona junto al Director Provincial de Coordinación en la Emergencia y al titular de Operaciones de Defensa Civil. Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció el envío de 10 mil millones de pesos para reparar los daños, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Bullrich y Petri también se trasladaron a Bahía Blanca para encabezar el operativo de crisis. En redes sociales, el gobernador publicó una foto junto a la ministra y el ministro, agradeciendo la colaboración.

A pesar de la coordinación, no faltaron chispazos políticos. Días antes, Bianco había cuestionado la falta de respuesta de Nación: “Nación no trabaja nunca, no nos han llamado, no han puesto a disposición nada”. Poco después, se supo que fue él mismo quien contactó a Francos para coordinar la asistencia. Kicillof reconoció el cambio de actitud: “Hoy la colaboración está, y yo la agradezco y la reconozco. Nunca hice otra cosa”.

Por su parte, el intendente Susbielles confirmó que la ciudad enfrenta “un caos sin precedentes” y que varias zonas se encuentran bajo el agua, con calles convertidas en verdaderos ríos. La falta de energía, la suspensión del transporte público y el cierre de accesos agravan el cuadro.

Hospitales anegados y unidades de Neonatología evacuadas

El Hospital Interzonal Dr. José Penna, uno de los principales centros de salud de Bahía Blanca, se vio seriamente afectado por las filtraciones de agua. Imágenes que se viralizaron mostraban a enfermeras evacuando a recién nacidos desde el área de neonatología, con la sala inundada y sin electricidad estable. Varias ambulancias también quedaron inutilizadas en una cochera anegada.

Las autoridades dispusieron el traslado urgente de los bebés a otros centros de salud, como el Hospital Municipal Dr. Leónidas Lucero y clínicas privadas. Además, se atendieron emergencias “como se podía” en medio del caos. “Estamos a oscuras, sin energía y con salas inundadas”, comentaron fuentes internas del nosocomio.

Un fenómeno anunciado y el estudio del CONICET

Un estudio del CONICET publicado en 2012 ya advertía sobre los riesgos de inundaciones en Bahía Blanca, ubicada en la cuenca inferior del canal Maldonado y del arroyo Napostá. La combinación de geografía de baja pendiente, expansión urbana desordenada y la acumulación de sedimentos tras lluvias intensas agrava los desbordes y la falta de drenaje. Esta vez, la lluvia superó todos los registros históricos, y la ciudad quedó sumergida en un escenario catastrófico.

El antecedente más cercano se remonta a diciembre de 2023, cuando un temporal de viento provocó 13 muertes en la misma localidad. A nivel nacional, episodios como las inundaciones de Santa Fe en 2003 o las de La Plata en 2013, con decenas de víctimas fatales, sirven de referencia para entender la magnitud de este desastre. La situación actual en Bahía Blanca podría considerarse entre las peores emergencias climáticas de los últimos años en la Argentina.

La reconstrucción que viene

Mientras continúan las tareas de rescate y el recuento de daños, la prioridad es asistir a los más de 1000 evacuados y prevenir nuevos riesgos. La ciudad sigue sin transporte público y con accesos bloqueados, lo que complica la llegada de suministros y refuerzos. El gobierno provincial, en conjunto con Nación, trabaja en la entrega de fondos y en la reposición de servicios esenciales, como energía y agua potable.

Kicillof subrayó que “no existen las provincias que puedan salvarse solas” y pidió que “fluya la ayuda y podamos coordinarla”, dejando entrever que, pese a las diferencias políticas, la catástrofe exige un esfuerzo conjunto. Queda por verse si este trabajo coordinado se sostendrá en el tiempo o si la tensión electoral volverá a marcar la relación entre la Provincia y el Gobierno nacional.