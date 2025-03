Gray alertó: "Van a fundir a la industria nacional"

El alcalde de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cargó contra el gobierno nacional tras el anuncio de nuevas medidas.

Desde X, indicó: "El anuncio del ministro de Economía Luis Caputo reconfirma lo que ya sabíamos, con la reducción de los impuestos a la importación de calzado, ropa y telas van a terminar de fundir a la industria nacional en esos rubros".

"¡Hay que bajar los impuestos de los argentinos que producen y no los aranceles de importación! Hace unos días estuve con la gente de la Cámara de la Industria del Calzado y me contaron lo mucho que ya están sufriendo las políticas del gobierno de Milei y esto no hace más que seguir poniendo en riesgo los puestos de trabajo y perjudicar a miles de familias argentinas. ¿Hasta cuándo?", indicó Fernando Gray.

"Tenemos que frenar esta locura que solo perjudicará a la industria argentina"

En esa línea, acotó "Los últimos anuncios del Gobierno nacional y los que se vienen, tienen un solo final: van a fundir la industria nacional. La baja de aranceles a las importaciones y su idea de que entren del exterior productos de todo tipo no harán más que ampliar la crisis en nuestro país y generar la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo. Tenemos que frenar esta locura que solo perjudicará a la industria argentina".

Por su parte, la Cámara de la indumentaria ya salió a advertir sobre el duro impacto que tendrá en el sector, que emplea a más de medio millón de personas. Pidieron una baja de impuestos para equilibrar la cancha. “Tenemos que competir con productos que se producen en países que tiene una carga impositiva sustancialmente menor a la nuestra”, señalaron a través de un comunicado.