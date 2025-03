Se vivió un jueves intenso en la Legislatura bonaerense ya que a las 11 horas debía comenzar la sesión especial pedida por el bloque libertario. La idea era tratar los proyectos en torno a la suspensión y eliminación de las elecciones PASO. La crónica de la jornada tiene cuestiones que causaron sorpresa: el Proyecto de Ley firmado por los once diputados del kicillofismo para suspender las PASO y que nueve de esos diputados se sentaron a dar quórum en la sesión pedido por La Libertad Avanza.

Estas cuestiones hicieron correr versiones sobre una eventual ruptura del bloque Unión por la Patria, dado que ni La Cámpora ni el massismo si hicieron presentes en el recinto. Sin embargo, en la tarde del jueves y en medio de la sesión para recordar el 24 de marzo, el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, negó desde X que haya ruptura. Vale remarcar que no estaba ejerciendo la presidencia, le había dejado su lugar al vice primero Alejandro Dichiara.



Alexis Guerrera, desde sus redes, indicó "En el día de hoy, a solicitud del bloque LLA el pasado 11 de marzo, y cumpliendo el artículo 23 del reglamento de la Cámara de Diputados, se convocó a sesión especial para dar tratamiento a los diferentes proyectos que conviven en torno a la suspensión o eliminación de las elecciones P.A.S.O. en la provincia de Buenos Aires".

"Eso generó la versión que había fractura del oficialismo. Nada más alejado de la realidad. Tal cual nos hemos comprometido, la semana que viene se dará el debate en comisiones y el 27 en el pleno. La especulación de algunos sobre la cuestión política interna, cuando está en juego la simplificación de la vida de millones de bonaerenses, no es más que eso: especulación", comentó.

"Esta Presidencia, en dialogo con el poder Ejecutivo provincial para tratar la suspensión de dichas elecciones, había decidido convocar a principios de la semana que viene a comisiones y el jueves 27 de marzo a sesionar para tratar su suspensión, no dando quórum para la sesión especial. No obstante, un grupo de diputados de UP referenciados en el movimiento Derecho al Futuro decidieron bajar al recinto y reafirmar su deseo de tratar la suspensión, haciendo modificaciones al proyecto que obra desde noviembre en esta Legislatura, cuya autoría es del diputado Rubén Eslaiman, y va en el mismo sentido", explicó.

Y concluyó: "Los problemas de los partidos políticos los deben resolver de manera madura las fuerzas políticas y no tirárselo por la cabeza a la gente. Nuestro objetivo es dar certeza a los y las bonaerenses de cuándo votan, con qué sistema y con qué reglas".