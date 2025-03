Lionel Scaloni, con pura mesura, afrontó los micrófonos en conferencia de prensa luego de la goleada 4-1 de Argentina sobre Brasil por la Fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. En su análisis, destacó las claves para sacar una diferencia tan abultada, habló del “problema” que le genera el alto nivel de sus dirigidos y también dejó una reflexión sobre las declaraciones del brasileño Raphinha, quien había calentado la previa con comentarios que no cayeron bien en la Albiceleste.

Las claves de la goleada ante Brasil

“Jugamos como equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de poder ganarle a este equipo. No sé si es la mejor victoria de la historia, hemos hecho grandes partidos. Lo importante es saber en cada partido qué hacer y hoy el equipo lo demostró”, analizó el DT.

Más tarde, profundizó en la táctica utilizada: “Jugamos con un equipo de mucho toque, que es dinámico, que no daba posiciones fijas y es muy difícil presionar a un equipo así, que es tan técnico. La clave estuvo en hacer el gol rápido, eso ayudó a que se abran un poco más”.

El "problema" de Scaloni con el nivel del plantel

El entrenador albiceleste también se refirió a la jerarquía que exhiben sus convocados y cómo esto le dificulta armar el equipo titular:

“El equipo titular no sé cuál es. Vendrán los que están viniendo últimamente y tendremos bajas para el partido con Chile. Lo tendremos en cuenta. Me encantaría entrenar con más jugadores, pero no es fácil. Si juegan así, no es fácil meter más jugadores. Para un entrenador es lindo, pero no deja de ser un problema. Decís ‘¿cómo hago para meterlos?’. Es lindo, pero un verdadero problema”.

La respuesta de Scaloni a Raphinha

El brasileño Raphinha había realizado declaraciones en la previa que generaron malestar en el plantel argentino. Consultado al respecto, Scaloni le restó importancia y hasta lo disculpó:

“Entiendo la situación, es un Brasil-Argentina, no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso. Al contrario, lo disculpo a Raphinha porque no lo hizo a propósito, él quiere a su selección y equipo. Le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente. Al final, Argentina iba a jugar este partido con o sin declaraciones. Lo disculpo a Raphinha porque no ha querido herir a nadie”.

Otras declaraciones de Scaloni

A lo largo de la conferencia, Scaloni dejó varias frases que reflejan su pensamiento y el momento del equipo:

“¿Si Messi me mandó mensaje? No, no recibí nada todavía”.

“No me detengo a pensar en todo lo que pasó. No pienso en el Mundial, queda un montón. Vamos partido a partido, convocatoria a convocatoria. Disfrutamos de estar y sufrir los partidos porque al final es esto. Analizar al rival. Y es lo que realmente cuenta. Es fútbol, puede ser traicionero, mentiroso y engañoso”.

“No es nada fácil esta Eliminatoria, aunque lo parezca. Hoy mirábamos a Uruguay y recordábamos la visita a Bolivia y pensábamos ‘qué mal la estarán pasando’. Hay lugares que son muy difíciles. Haber conseguido la clasificación es lo más positivo de esta doble fecha”.

“Cuando vienen las bajas, he aprendido a que hay que buscar una solución. Hoy salió bien. Estábamos bastante justos, sobre todo a nivel ofensivo. Teníamos solo a Ángel Correa que podía darnos algo porque ayer se lesionó Santi Castro, que podía tener minutos. No nos lamentamos porque al final de eso se trata”.

“¿El techo? Hay que jugar y competir. Sufriremos, nos costará, no todos los partidos son así. Hay que mostrar que estamos capacitados para cualquier faceta en cualquier partido. Y, si viene un momento malo, salir. De eso se trata el fútbol. Si supiera cómo sigue esto, podría responder. Tenemos que seguir compitiendo de esta manera. Quiero que la gente disfrute de este presente, pero no se sabe cuánto va a durar. Ojalá un montón, pero en algún momento se va a torcer”.

“Los jugadores del 86 eran y siguen siendo ídolos. En esa época lo eran como es ahora. Hoy están las redes sociales que magnifican todo. Yo no viví el 78 porque nací ese año, pero el 86 sí. Estoy seguro de que es igual, la gente está igual de contenta”.

“Tengo mis emociones. Festejo cuando tengo que festejar. Eso no significa que no esté emocionado. Es a mi manera. El papel primario es de los jugadores, por ellos estamos donde estamos. La suerte mía es que estos chicos juegan muy bien y nosotros estamos eternamente agradecidos. Sin materia prima es difícil”.

“Si le quieren llamar liderazgo, yo soy así, siempre fui así y no voy a cambiar. Estando en el lugar donde estoy, es importante solo acomodar las piezas y que ellos ejecuten”.