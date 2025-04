Mendoza: "Axel rompió la unidad y dividió al peronismo"

La idea de votar en otra fecha respecto a los comicios en el ámbito Nacional lleva tiempo de polémica. El gobernador Axel Kicillof es el promotor del desdoblamiento. A fines de marzo, un grupo de 45 intendentes lo apoyó mediante un comunicado que firmaron avalando la votación en distintos días. Por su parte, desde la conducción del PJ nacional (con Cristina Fernández a la cabeza) desdoblar no era la idea . De hecho, hace días, se difundió una carta a la militancia donde se remarcaba "una Nación, una elección". Dicha misiva fue avalada por intendentes bonaerenses, legisladores y funcionarios.

Sin embargo, haciendo uso de sus funciones, Axel Kicillof decidió que habrá desdoblamiento. Será el 7 de septiembre. A su vez, envía al Senado bonaerense (presidido por la vicegobernadora Verónica Magario) una iniciativa para suspender las PASO. Vale decir que ya había otros proyectos en esa línea. Y que, en medio de este contexto político, el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, decidió suspender la sesión prevista para este martes.

Mayra Mendoza: "Es un escenario funcional a Milei el que plantea Kicillof"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, criticó el desdoblamiento. "No deja de sorprendernos porque había un pedido de unidad y de votar en una sola elección, que es lo que expresamos en una carta abierta a la militancia la semana pasada, que era un pedido concreto de Cristina para cuidar la fuerza política y a todos los bonaerenses contra Milei. Y Axel terminó haciendo otra cosa. Rompió esa unidad y dividió el peronismo también lamentablemente".

"Cristina será candidata"

En ese marco, la mandamás sostuvo "Cristina dijo claramente que si no íbamos en unidad, que es lo que se necesita, y si hay un desdoblamiento, que es lo que dijo ayer Axel, ella iba a ser candidata. Entonces, Axel lo que hizo ayer por romper la unidad. Eso genera un escenario donde Cristina, como militante que es, va a salir a representar sus votos, que son los que tiene, y sobre todo en la provincia y en el país".

Sobre CFK, dijo "Es una de las personas con mayor caudal electoral aún hoy, luego de 10 años de haber sido presidenta. En la memoria de los argentinos está que su vida era mejor con Cristina presidenta, y luego los gobiernos de Néstor y Cristina. Así que será candidata en la tercera sección electoral como ya lo dijo".

Mayra dijo que Kicillof debe explicar por qué desdobló

"Quien debe explicar por qué lo hizo es el gobernador, más allá de los argumentos que escuchamos, hay obviamente argumentos políticos que estarían faltando, porque no es cierto que la mayoría de los intendentes quieran ir con elecciones desdobladas. Además, luego de haber estado reunidos durante gran parte del día domingo todas las fuerzas que forman parte de Unión por la Patria, la posición mayoritaria era votar unidos y unificados en una misma elección, para poder llevar un mismo mensaje respecto a la defensa del pueblo bonaerense por lo que está viviendo con el gobierno nacional y además en este contexto del mundo", sostuvo.

En ese sentido, reveló "nos sorprendió la convocatoria a esa conferencia de prensa y el decreto donde establece que en septiembre se votaría, que la verdad no le encontramos sentido porque en tres o cuatro semanas se vuelve a votar. No hay una lógica que nos pueda convencer de que esto sea mejor para cualquier bonaerense, si uno le pregunta si prefiere ir a votar hoy, en este escenario, que aún no están eliminadas las PASO tampoco en la provincia de Buenos Aires, habría que pensar en votar tres veces. Es una locura".

"Es una decisión unilateral la de este calendario electoral"

Mayra agregó "La evaluación fue en el peor momento del país, no del gobierno de Milei, en el peor momento de la Argentina, que estamos sufriendo todos y todas las familias trabajadoras de este país, las instituciones también".

"Venimos de que un juez puesto por decreto termine finalmente renunciando después de que el Senado hizo lo que hizo. Pero estamos en una situación de debilidad en general, en la calidad de vida de nuestros habitantes y de nuestras instituciones. Estamos ante un paro general por una situación que ya no se puede sostener respecto al salario, a las paritarias, a los despidos. Hay un contexto que me parece que demanda otra cosa y no establecer un calendario electoral y mandar a votar a la gente más de una vez, cuando era posible poder ir todos con un solo mensaje, en una sola campaña, representando un proyecto nacional, que por supuesto la provincia de Buenos Aires forma parte fundamental, porque es casi la mitad, el 40% de la Argentina, en términos de electores y habitantes. Así que esas eran nuestras razones y por eso estamos sorprendidos", comentó.