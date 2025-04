La ciudad de Las Flores atraviesa una semana de gran dinamismo social, cultural y deportivo, con una agenda marcada por eventos de proyección nacional, propuestas de fortalecimiento institucional y espacios de encuentro que involucran a múltiples sectores de la comunidad.

Campeonato Argentino Juvenil de Boxeo Amateur: el ring está en Las Flores

Desde el lunes 7 y hasta el domingo 13 de abril, Las Flores es sede del Campeonato Argentino Juvenil de Boxeo Amateur, uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel nacional en esta disciplina. Las competencias tienen lugar en las instalaciones de la Asociación Juvenil Barrio Traut, bajo la coordinación de Walter Javier Crucce y la fiscalización de la Federación Argentina de Box (FAB).

El acto inaugural se realizó con la presentación del locutor Flavio Pérez y la presencia del intendente Alberto Gelené, acompañado por funcionarios municipales, autoridades de la FAB y representantes de la organización. La realización del torneo en el distrito significa un reconocimiento a Las Flores como plaza deportiva y punto de referencia para el desarrollo de talentos jóvenes.

Una de las figuras destacadas de la semana fue el florense Santiago del Grecco, quien logró una victoria por puntos ante Carlos Castagnaro (Salta) en un combate equilibrado en la categoría 56 kg. Ambos púgiles ofrecieron un espectáculo de alto nivel técnico y físico, generando entusiasmo entre el público presente.

Tras este importante debut, Del Grecco volverá al cuadrilátero el sábado en la fase semifinal, mientras que el domingo, desde las 18 horas, se disputarán las finales del campeonato y se producirá el debut profesional de Karim Crucce, quien enfrentará a Nicolás Lorenzo Barragán (Rafaela, Santa Fe) en la división pesados (más de 91 kg.).

Género y territorio: primera reunión de la Mesa Local Intersectorial

En el plano institucional, también se puso en marcha la Mesa Local Intersectorial de Atención y Prevención de la Violencia por Motivos de Género, cuyos encuentros mensuales de 2025 comenzaron esta semana. La coordinación está a cargo de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia.

Participaron del encuentro representantes de la Subsecretaría de Gobierno, Dirección de Discapacidad, Dirección de Adultos Mayores, Secretaría de Educación, así como integrantes del Hospital Zonal General de Las Flores, CPA, Estación de Policía Comunal, Comisaría de la Mujer y la Familia y el Juzgado de Paz.

Durante la jornada se trabajó sobre el protocolo preestablecido, se definieron líneas de acción y se compartieron diagnósticos sobre las problemáticas presentes, particularmente en relación al acompañamiento de población rural y la reproducción de estereotipos de género en las escuelas, considerados factores que pueden reforzar situaciones de violencia.

Desde la Mesa se planteó la necesidad de avanzar con proyectos de intervención articulada, que contemplen los programas vigentes y una mirada transversal sobre la problemática.

Regresó el ajedrez pensado y Las Flores celebró a sus campeones

Otra de las actividades destacadas de los últimos días fue la realización del torneo “169° Aniversario Ciudad de Las Flores”, en el marco del regreso del ajedrez pensado a la ciudad. El certamen se llevó a cabo en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, con organización de la Escuela Municipal de Ajedrez, dirigida por el profesor Mario Orlando, y el arbitraje de Bruno Dalton (Monte).

Con un sistema suizo de 6 rondas y un ritmo de 40 minutos con 10 segundos de adición por jugada, el campeonato tuvo como ganador general al florense Gianmarco Vitale, seguido por Diego Mega (Monte) y Thiago Negrete (Saladillo).

En la categoría Menores, el primer lugar fue para Lautaro Menasse (Monte), mientras que los ganadores por categoría fueron:

Felipe Palacios Belli (Sub 8, Bolívar)

Gino Caverlotti (Sub 10, Bolívar)

Tomás Espíndola (Sub 14, Las Flores)

Aaron Tenaglia (Sub 16, Saladillo)

En cuanto a la representación florense, también se destacaron:

En Sub 16: 2° Juan Barreto, 4° Bautista Pires, 5° Tiano Puente

En Libres: 7° Fermín Farías, 8° Ana Orlando, 9° Ignacio Cerbino

El evento fue acompañado por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, y el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini, quienes felicitaron a las y los participantes por su desempeño y compromiso con el desarrollo del ajedrez en la ciudad.