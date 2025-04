Se trata de una obra que beneficiará a los vecinos de ese barrio y los que habitan en zonas contiguas, que actualmente no cuentan con este servicio, “como son los vecinos de calle René Favaloro, Frondizi y Obligado”.

Con una inversión de 77 millones de pesos de parte del municipio, esta obra había sido anunciada por el intendente Mauro Poletti a través de un convenio firmado con la empresa ABSA, en el cual la empresa provee el material y el municipio aporta como contraparte la maquinaria y la mano de obra. Son un total de 2270 mts. de extendido de la red cloacal.

El proyecto original fue mejorado ya que este servicio esencial entra por calle Favaloro lo que beneficia también a los vecinos que viven en esa zona.

“Estas obras no se ven, pero son necesarias, en nuestra anterior gestión hicimos más de 30 km de extensión de este servicio esencial para los vecinos; estamos pudiendo dar respuestas a esta demanda histórica de los vecinos de esta zona junto a ABSA”, dijo Poletti.

Además, el alcalde de Ramallo dijo que “con ABSA estamos trabajando para la extensión de la red cloacal a Villa General Savio, ya tenemos el presupuesto para esa obra y esta semana estamos trabajando en la etapa final de la planta de efluentes cloacales de El Paraíso, para que los vecinos puedan contar con este servicio”.

Esto se suma al anunció que realizó el municipio de una fuerte inversión de ABSA en la planta de efluentes cloacales de Ramallo.

Por último, Poletti manifestó que “la idea es que ningún vecino quede sin este servicio esencial”.

Solución para un problema histórico

La municipalidad de Ramallo avanza en la instalación de una antena de conectividad que va a permitir que todas las cámaras de seguridad de la localidad queden vinculadas al Centro de Monitoreo Municipal.

Hasta el momento se instalaron 24 metros de 42 y se estima que en 30 días estará en funcionamiento. Con una inversión cercana a los 18 millones de pesos, la localidad de Pérez Millán estará monitoreada las 24 horas del día durante todo el año desde el Centro de Monitoreo Municipal.

“Cuando llegamos a la gestión hicimos un diagnóstico de cada localidad y encontramos entre las debilidades una situación que se venía dando desde hace mucho tiempo, donde las cámaras de esta localidad se visualizaban desde la comisaría o desde la delegación pero no desde el centro de monitoreo, si a eso le sumás que uno de los problemas que tenemos en materia de seguridad es la fata de recurso humano, lo que pasaba era que la visualización no se hiciera las 24 horas del día cosa que con esta antena no va a volver a pasar”, manifestó el intendente de Ramallo.

Y agregó: “Vamos a tener la certeza y la seguridad de que vamos a tener 4 o 5 personas por turno las 24 horas de los 365 días del año haciendo la visualización de las cámaras de seguridad”.

Esta antena también a va permitir que el municipio pueda instalar las cámaras lectora de patentes que controla el acceso y salida de vehículos en cada localidad del partido.

También el intendente anuncio que Pérez Millán se incorpora al programa Corredores Seguros: “Este programa incluye la colocación de tótem de seguridad en las escuelas, empezamos en Ramallo ahora continuamos en Villa Ramallo y después en Pérez Millán; son postes de seguridad que están instalados en el recorrido que hacen los chicos para ingresar o salir de la escuela que ante cualquier situación de peligro la persona puede alertar al centro de monitoreo de esa situación, y que además este programa incluye charlas de capacitación en las instituciones educativas, semáforos y el pintado de sendas peatonales en los colegios”, finalizó Poletti.