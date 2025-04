-Después de mucho tiempo, todos los bloques de la Legislatura bonaerense lograron ponerse de acuerdo en algo, en rendir homenaje al Papa Francisco. ¿Qué representa para usted ese consenso en un contexto político tan polarizado? ¿Cree que la figura del Papa logró unir miradas diversas en la política argentina en general?

Ayer empezó a pasar algo que hacía tiempo que no sucedía, que es que todos llegáramos a un consenso que es la figura transformadora de Francisco. Más allá de los alcances que cada uno le pudo haber atribuido en la sesión de homenaje que se hizo, coincidimos en que hubo un antes y un después de su papado, en sus doce años de pontificado.

Eso ya hace un cambio. Lo que sí creo es que, y un poco la reflexión de mi intervención apuntaba a decir, esto no puede quedar solamente en un marco de homenaje, porque si no al final del día ese homenaje se vuelve efímero.

Y él ahí dio pasos concretos, Francisco fue claro hacia dónde había que mirar, mirada hacia los humildes, mirada hacia el ambiente, una mirada hacia una inclusión total en donde el humanismo estuvo muy presente durante todo su papado.

Frente a esto, digo, ¿qué hace la clase política, la clase dirigencial, para decir 'no me quedo solo en mis cinco minutos de la sesión, sino hacia dónde voy'? Y ahí creo que está el desafío, que ese testimonio que dio Francisco se transforme en un legado, que pueda tomar la clase dirigente que está hablando tanto estos últimos días, de tanta reflexión, de la magnanimidad que ha tenido, de la humildad y demás, y de cómo se ha logrado estar en muchos casos por encima de las grietas pautadas, de marcar algunas cosas, cómo eso nosotros lo tomamos y lo podemos transformar en un hecho de construcción política que le sirva, en este caso, a los bonaerenses.

-¿Y qué cree que puede aprender la dirigencia política de los valores que Francisco defendió en estos 12 años de pontificado?

Un montón. Como todo, se puede compartimentar, y hay cosas que se pueden ir gradualmente asimilando. Que la política le hable a la ciudadanía con un lenguaje claro y directo como lo hacía Francisco es algo que ya se podría haber aplicado. La austeridad es algo que se puede asimilar y realmente tomar como ejemplo.

También, romper algunas cuestiones del estatus quo, en el caso de Francisco, incorporando más a las mujeres. La política tiene que tener un rol hacia las mujeres, hacia las minorías, con distintas acciones que los jóvenes ya han empezado a vivir, pero tampoco es una gran transformación la que ha hecho la política. De hecho, miremos hoy quiénes debaten la política nacional. Y la verdad que son las personas que vienen debatiéndola hace 20 años.

Si tengo que mirar al futuro, miraría a otras personas. No sé si miraría tanto a quienes hoy a veces hacen algunas declaraciones que hablan más de la historia que han recorrido personalmente que de la historia que un país necesita o una provincia necesita recorrer. El legado de Francisco puede hacer mucho si lo tomamos en serio.

Y después, creo que tiene que ver mucho con la manera en la cual uno se presenta en la vida. Y ahí no es de la política, sino es de cada uno, que es siendo sinceros y entendiendo la humildad como un proceso, como una manera de vida.

-Francisco también habló durante su pontificado de la puja del poder y la necesidad de poner a los más vulnerables en el centro. ¿Cree que las políticas actuales tanto del Gobierno nacional como del provincial están alineadas con ese mensaje?

Hay alguna que otra política alineada. El problema es que no están los gobiernos alineados, que es peor. Hay funcionarios en cualquier lugar que pueden hacer las cosas bien, tanto en el Gobierno nacional como el gobierno provincial. El problema es cuando sus cabezas están más entretenidas en resolver sus internas, en ver quién gana, en si generan un buen titular. Hoy a nivel nacional la política de la crueldad está y es muy presente porque hay cierres de programas importantísimos al nivel del Ministerio de Capital Humano, y ahí hay cuestiones que no están predicando el testimonio de Francisco.

Y después tenés a la provincia de Buenos Aires que los principales derechos no los termina ni siquiera de problematizar, y ahí hay un problema, porque si no tenés un diagnóstico correcto, si todo el tiempo necesitás a la prensa, a la política, a alguien le tenés que rendir cuenta, y encima esa cuenta la hacés solo porque te da pavor decir que no tenés las cosas bajo control, ahí hay un problema enorme. Seguramente debe haber funcionarios y un montón de gente que tiene excelente capacidad de poder hacer algo, pero si al final del día, quien te conduce no ve el problema, es un problema de verdad.