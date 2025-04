Provincia: Macri culpa a Milei por la falta de acuerdo

El expresidente Mauricio Macri volvió a agitar la interna política al afirmar que, si no hay acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), es porque el oficialismo “no quiere”. En una entrevista televisiva brindada este domingo por la noche, el líder del PRO dejó en claro su malestar con el rumbo de las negociaciones: "El Presidente me convocó para hacer un acuerdo integral, todo o nada. Hay que sentarnos para ver cómo es el proyecto, porque no es una cuestión de porotear", sostuvo.

Macri insistió en que la falta de consenso radica en la negativa del entorno de Milei, al apuntar que, convencidos por Karina y Santiago Milei, las condiciones del acuerdo se limitaron solo a la Provincia. "Según dicen ustedes, convenidos por Karina y Santiago, tenía que ser solo en Provincia, y dijimos que sí", señaló.

El exmandatario no se guardó críticas al advertir que el oficialismo no muestra interés en un acuerdo institucional: “Ellos no quieren un acuerdo con el PRO, quieren llevarse a tres o cuatro dirigentes. Eso no es un acuerdo, y no es ser respetuosos con quien te acompañó durante un año y medio y te salvó cinco veces de crisis", lanzó.

Chicanas públicas y negociaciones privadas

Pese a la tensión creciente, las negociaciones no se rompieron. Según confirmaron fuentes cercanas a los diálogos, las conversaciones entre el PRO y LLA en Buenos Aires continúan, aunque con más obstáculos que certezas.

La disputa entre Macri y Milei escaló luego de que el expresidente acusara que algunos dirigentes del PRO habían sido "comprados" por el oficialismo. "Los que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores", disparó Macri, en una frase que Fernando De Andreis —su histórico ladero— se encargó de amplificar en redes sociales junto a una foto con Guillermo Montenegro, uno de los apuntados.

Desde La Libertad Avanza, Milei no se quedó callado. Con su característico estilo, retrucó: "Que traiga la factura y la muestre", ironizó el presidente. Además, lanzó otra estocada al afirmar que el grupo que sigue a Macri dentro del PRO "es un grupo minúsculo", sugiriendo que la mayoría del partido estaría más cercana a un acuerdo con el oficialismo.

El PRO bonaerense intenta mantener la negociación a flote

En el PRO bonaerense, sin embargo, tratan de no dinamitar los puentes. "Todo marcha bien", deslizaron desde ese sector, donde insisten en esperar a que se desarrollen las elecciones porteñas —donde PRO y LLA compiten con crudeza— para bajar la tensión.

Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense y uno de los principales negociadores, llamó a deponer actitudes personales en favor de un acuerdo: “La Provincia necesita un compromiso con el cambio para terminar con el populismo que tanto mal le ha hecho”, afirmó.

Ritondo también destacó que “el 70 por ciento de nosotros compartimos la misma visión sobre el país que queremos y sobre los cambios que la provincia necesita”, reforzando la idea de que hay más coincidencias que diferencias.

El diputado nacional subrayó, además, que los intendentes del PRO le encomendaron sostener el diálogo con La Libertad Avanza: "Son 13 intendentes muy importantes, de cabecera de sección, donde tenemos gran representación. Es importante pensar en lo que pide la gente, que es unidad”, explicó, sugiriendo que el peso electoral del PRO debería traducirse en una mejor posición en las negociaciones por las listas.

Radicales en la mira, pero con reparos

Otro frente abierto para Macri es la intención de incorporar a sectores del radicalismo bonaerense, especialmente al de Maximiliano Abad. Sin embargo, la resistencia interna complica la estrategia.

Abad había coordinado un encuentro entre intendentes radicales y del PRO para exhibir músculo territorial, pero la foto de negociadores del PRO con Karina Milei enfrió el entusiasmo. Muchos intendentes de la UCR no ven con buenos ojos un acuerdo con el oficialismo libertario.

A nivel nacional, la situación tampoco ayuda: la Convención Nacional de la UCR, presidida por Gastón Manes, postergó su reunión prevista para definir estrategias. Allí, Martín Lousteau empuja por un "frente antiMilei", mientras que el sector de Alfredo Cornejo propone dar libertad de acción a los distritos.

Hasta que no se definan esas instancias, cualquier acuerdo amplio que incluya al radicalismo bonaerense parece lejano. Así, el proyecto de Macri de armar una gran coalición opositora para la provincia de Buenos Aires enfrenta múltiples trabas.