-Diputado, después de mucho tiempo, todos los bloques de la Legislatura bonaerense lograron llegar a un acuerdo y, en la última sesión, pudieron rendir homenaje al Papa Francisco. ¿Qué representa para usted este consenso en un contexto político tan polarizado?

Bueno, en primer lugar, hubo un gran consenso en reconocer que el Papa Francisco es una de las figuras más importantes de la historia de nuestro país, al haber alcanzado un lugar tan relevante como el de Sumo Pontífice. Y no solo por haber llegado a esa posición, sino también por dedicar su vida a un trabajo incansable en temas que nos representan y que reflejan la mirada de la mayoría de los argentinos, e incluso de Sudamérica, en un ámbito de tanta trascendencia.

-El Papa mencionaba constantemente la necesidad de construir con quienes piensan distinto. ¿Qué falta, a su entender, para que ese espíritu de diálogo que encarnó Francisco se traduzca en el funcionamiento cotidiano de la Legislatura bonaerense?

A veces las miradas de los distintos legisladores están influenciadas por las posturas que se adoptan a nivel nacional y por esa famosa grieta que tanto daño viene causando desde hace tiempo. Me parece fundamental —y Sergio Massa también lo planteó durante su campaña presidencial— que todas las fuerzas políticas logremos un acuerdo en torno a diez puntos centrales. Luego, por supuesto, pueden existir diferencias en otros temas, pero es necesario establecer políticas de Estado que, independientemente de quién gobierne, permitan trabajar en el mediano y largo plazo.

-El Papa también insistía en la necesidad de un cambio profundo en las instituciones. ¿Cree que la política nacional está en deuda con esa transformación que él supo plantear?

Bueno, creo que es importante recoger las distintas miradas e intentar construir consensos en diversos temas, siempre teniendo en claro que quienes representamos al pueblo en órganos colegiados nos debemos a la voluntad de quienes nos votaron. A veces, es necesario centrar las decisiones en ese compromiso y trabajar para cumplir el mandato que nos otorgó la ciudadanía.

-Por último, diputado, Francisco hablaba mucho de la puja por el poder y de la necesidad de poner a los más vulnerables en el centro de la escena. ¿Cree que las políticas actuales, tanto del Gobierno nacional de Javir Milei como del provincial de Axel Kicillof, están alineadas con ese mensaje?

El Gobierno de Milei está concentrado en un porcentaje mínimo de la población, básicamente vinculado al sector financiero, y el resto de las políticas públicas están totalmente ausentes. No hay políticas de educación, no hay políticas de salud, no hay políticas de obra pública, ni tampoco una mirada estratégica de mediano y largo plazo para generar los recursos que nuestro país necesita.

En cambio, Kicillof plantea el modelo contrario: pone al Estado como eje regulador de todas estas áreas e intenta llevar una mejor calidad de vida a los habitantes. Me parece que hay un contraste grande entre las miradas de ambos gobiernos.

