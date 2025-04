-¿Qué significa para usted en lo personal ser reconocido como uno de los jefes comunales con la mejor imagen de la séptima sección, según una reciente encuesta, después de prácticamente una década en el poder?

Justamente este año vamos a cumplir una década y eso tiene que ver con una valoración del trabajo, de la dedicación. Las cosas a veces te salen bien y otras veces no te salen tan bien, yo reconozco eso, soy muy crítico de mi propia gestión y entiendo que la sociedad puede estar de acuerdo o no con lo que uno decide. En estos diez años he experimentado un montón de cuestiones en ese sentido, algunas que han caído muy bien, decisiones personales de la gestión, y otras que fueron rechazadas por la comunidad, y uno advierte ese mensaje, y nos ha tocado corregir, inclusive, cambiar alguna decisión, públicamente.

Creo que si el balance es bueno, es parte de algo que uno se lleva de la gestión. A mí me ha tocado estar en dos oportunidades, una vez como secretario de Gobierno en el '99 hasta el 2003, y como secretario de Obras Públicas en el '88 al '91. Y en ambos casos disfruté mucho la gestión cuando me fui, mientras estaba en la gestión, no me daba cuenta, o no terminaba disfrutarla como uno cree que uno puede sentirla. Es una responsabilidad enorme, uno asume el cargo más importante de su vida, el trabajo más importante de su vida, en todo sentido.

Si uno cree que viene acá a ser feliz, se equivoca, acá uno viene a trabajar y a tratar de hacer feliz a los demás. En ese intentar, te encontrás con un montón de cosas, y también con satisfacciones como esta. Si la gente termina valorando que tu trabajo, mayoritariamente, es considerado positivo, creo que es el mayor elogio que uno puede recibir de la sociedad, que te voten es importante, te da una alegría en el momento, una satisfacción, pero lo mejor que te puede pasar es que vos vuelvas a tu lugar de origen, a ser ciudadano común, y que la gente te cruce y te valore en su justa dimensión.

Para los que tuvimos el privilegio de ocupar un cargo de esta naturaleza, que para mí es el más trascendente de todos, porque es el de mayor cercanía como Poder Ejecutivo, es bueno.

-¿Cuáles considera que fueron los pilares que sostuvieron esta buena valoración ciudadana a lo largo del tiempo?

Para mí es la intensidad del trabajo. Porque sé y reconozco que tenemos un montón de debilidades estructurales, y muchas de ellas me cuesta corregir. La prioridad número uno es la gestión inclusive en función de los momentos recreativos o de disfrute que uno puede tener en la vida privada, por encima de todo eso está la gestión.

Por supuesto que las cuestiones de salud de la vida misma también son prioridades, pero en el disfrute de estar en momentos de vacaciones o con tu familia, la gestión siempre fue prioritaria y eso creo que es la mayor consideración de la sociedad o de la gente.

Después la transparencia de la gestión creo que también es importante. Justamente ahora estaba haciendo el resumen de las próximas licitaciones, incluidas la de hoy son siete que hacemos de acá al 8 de mayo por un monto de 324 millones de pesos. Son un montón de actividades que lleva el municipio adelante, invitando a todos los sectores políticos de Saladillo, eso también habla muy bien de la gestión.

Muchas veces en la cuestión política o pública no solamente se mira la eficacia y la eficiencia sino otros factores importantes, como la dedicación, la transparencia, la predisposición al trabajo, la escucha, el diálogo. Es un factor importante ser inteligente, ser capaz, pero si a todo eso no le agregás una condición humana sana, evidentemente no se termina siendo una buena persona, en la gestión pública hay mucho de eso, muchos condimentos que hacen que la gente nos termine valorando, más allá de la eficiencia de la propia gestión.

-¿Qué lugar ocupa hoy Saladillo en la Séptima sección electoral y en la provincia?

Saladillo para mí es mucho más trascendente que cualquier intendente, es parte de una entidad que de alguna manera en el periodo democrático siempre tuvo una trascendencia muy grande, tuvimos el primer gobernador de la provincia, tengo la imagen de él acá dentro del despacho, que no estaba pero la incorporé porque es poco común que un pueblo como el nuestro haya tenido un gobernador.

Saladillo lo tuvo y eso le dio un prestigio importante en el tiempo, y para nosotros es una mochila enorme tener esa responsabilidad de que el pueblo luego de 42 años sea gobernado por el partido radical, poder hacer las cosas lo mejor posible para que esa continuidad no decaiga, que no se conforme con lo que hicimos sino que sea un motivador permanente para un futuro, para seguir mejorando, creciendo y desarrollando nuestro pueblo.

En Saladillo todavía se necesita un montón de acciones públicas y en ese sentido tratamos de trabajar siempre. Y por supuesto creo que hay un condimento importante que valoro siempre, en Saladillo hay diálogo entre las fuerzas políticas, independientemente de que tenemos diferencias, de que no todo se aprueba, que tenemos discusiones fuertes y que tenemos crítica, pero hay diálogo.

Hemos firmado el 9 de julio de 2016 nuestra acta de acuerdo, con los tres diputados que teníamos en Saladillo de tres colores políticos, los tres presidentes de bloque, el presidente del Concejo y yo, un acta de acuerdo de convivencia que venimos respetando.

Así que en la consideración de la provincia de Buenos Aires no es ni más ni menos que cualquier otro pueblo, pero este es trascendente por algunas cuestiones que nos han caracterizado, como esa posibilidad histórica de tener un referente tan trascendente como Pirincho Cicaré, el único inventor de helicópteros de Sudamérica.

De haber tenido la persona que hizo el primer trasplante hepático en la Argentina, como es Eduardo de Santibañes, hay un montón de cuestiones que nos representan. Es una comunidad de clase media muy emprendedora, por eso que en su momento surgió la Fiesta de la Galleta de Piso, por la historia que tiene.

Es importante y trascendente como todos los pueblos, como cada uno de las personas que viven en los pueblos que los valoran, pero en lo personal soy un apasionado de lo que este Saladillo representa, para Saladillo y para el país.