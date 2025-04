Kreplak: "Estamos construyendo un sistema de salud que no deje a nadie afuera"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, de la 4º edición del Congreso Provincial de Salud (CO.SA.PRO). Fue en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, junto a intendentes, intendentas, secretarios y secretarias de salud municipales.

En ese marco, Kicillof afirmó: “La salud no es un mercado, no funciona así y no puede someterse a la lógica del dinero exclusivamente al costo de excluir lo más importante, la vida misma”. “Muchos de los que antes se atendían en el sistema de salud privado ya no lo pueden hacer y acuden a los centros de salud u hospitales municipales o provinciales que siempre tendrán sus puertas abiertas: qué paradoja, quienes venían a privatizar todo terminaron estatizando”, agregó.

“Estamos viviendo épocas donde corren vientos de egoísmo y nos invitan al sálvese quién pueda: nos quieren hacer creer que la cuestión de la salud es un problema individual y que tendrá más derecho a la atención quien tenga más recursos”, sostuvo el Gobernador y añadió: “El CO.SA.PRO es un ejemplo que demuestra que no nos han convencido de eso: aquí hay una planificación participativa y democrática, guiada por el Plan Quinquenal, para lograr que exista más y mejor salud pública en cada uno de los distritos”.

Cuarta edición

El congreso es un espacio de discusión e intercambio entre trabajadores del sistema de salud donde se desarrollan paneles, rondas de debate y exposición de trabajos científicos que se realiza todos los años desde 2022. En esta cuarta edición participan más de 12.000 profesionales provenientes de los 135 municipios bonaerenses y de 16 provincias del país, transformándolo en un encuentro federal.

Kreplak destacó el esfuerzo de los trabajadores

Por su parte, Kreplak remarcó: “El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está vivo gracias al esfuerzo de miles de trabajadores que lo construyen y lo defienden día a día y al compromiso del Gobierno provincial que invierte para fortalecerlo”.

“Estamos construyendo un sistema que no deje a nadie afuera y que acompañe a las y los bonaerenses para lograr una mejor calidad de vida”, agregó.

Durante la jornada, Kicillof también participó de la la Asamblea anual de la que formaron parte intendentes y secretarios de Salud de los 135 municipios así como también autoridades provinciales de la cartera sanitaria, con el objetivo de debatir los lineamientos políticos y de gestión del sistema sanitario y la implementación del Plan Quinquenal de Salud provincial.

Por último, Kicillof remarcó: “El Gobierno nacional cortó fondos vinculados a la entrega de medicamentos, la compra de equipamiento y la inversión en infraestructura: es criminal romper con la salud de la población como lo hacen”. “Por el contrario, en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires el único prestador de salud es público y trabajamos para fortalecerlo: vamos a seguir por este camino, porque los y las bonaerenses no nos demandan menos, sino más Estado”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el presidente de IOMA, Homero Giles; los subsecretarios del Ministerio de Salud bonaerense Alexia Navarro, Julieta Calmels, Leticia Ceriani, Pamela Gagliardo, y Jonatan Konfino; el secretario ejecutivo del CO.SA.PRO, Martín Latorraca; y el responsable de la Unidad Coordinadora del CO.SA.PRO, Juan Martín Etcheverry; el diputado provincial Gustavo Pulti; intendentes e intendentas; el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina; secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; y el adjunto, Raúl Calamante; el presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Pablo Maciel.