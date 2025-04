Caso $LIBRA: Francos dijo que Milei solo “difundió un proyecto”

Guillermo Francos volvió al centro de la escena política este martes, cuando en una sesión especial de la Cámara de Diputados buscó despegar al presidente Javier Milei del escándalo que rodea al token $LIBRA, un proyecto cripto señalado como una presunta estafa y que ya es investigado en Argentina, España y Estados Unidos.

En el arranque de su exposición, el jefe de Gabinete dejó en claro su postura: “El presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con $LIBRA”, afirmó ante la mirada atenta de los legisladores. Según explicó, las reuniones que Milei mantuvo con Julian Peh (Kip Protocol), Hayden Mark Davies (Kelsier Ventures) y Mauricio Novelli fueron “personales” y “sin ninguna contraprestación económica”.

“Ni el Estado nacional, ni sus organismos, ni asesores tuvieron participación alguna en ese proyecto”, insistió Francos, que se mostró tajante frente a los intentos de la oposición de avanzar con una comisión investigadora parlamentaria.

“No somos un tribunal”: Francos cuestionó el rol de los diputados

En una defensa política cuidadosamente guionada, Francos advirtió que la comisión investigadora impulsada por Unión por la Patria no puede “arrogarse funciones del Poder Judicial”. “No estamos para montar un tribunal mediático con fines electorales”, disparó, en alusión directa al bloque opositor.

Durante veinte minutos, el funcionario se mantuvo firme en su libreto. Pero cuando llegaron las preguntas incisivas, su tono comenzó a tensarse.

Sabrina Selva, Itai Hagman y Juan Marino se turnaron para interpelarlo sobre el tuit que publicó el propio Milei el 14 de febrero pasado, donde difundía el “Viva la Libertad Project” y, de manera inédita, el número de contrato con el que se podía comprar el criptoactivo. “¿Por qué incluir el número si era solo para difundir una idea?”, preguntó Selva.

Francos replicó: “El Presidente difundió información pública”. Pero Hagman fue tajante: “En ese momento, el contrato no figuraba en ninguna parte. La coordinación fue evidente”.

¿Por qué Milei borró el tuit?

La oposición también insistió con un punto clave: la rapidez con la que Milei eliminó su publicación. El mensaje, que generó un boom de compras del token, fue borrado cuatro horas después. “Lo borró porque vio que había ruido en redes”, explicó Francos. “Si fue una estafa o no lo decidirá la Justicia. El Presidente no va a hacer nada mientras no haya una acusación formal”.

La intervención de Nicolás Massot también fue contundente. “Si Milei fue engañado, ¿por qué no se presentó como víctima en la Justicia?”, preguntó. La respuesta fue evasiva: “Él no considera que haya sido una estafa”. Francos también reveló que, por el momento, Milei no designó abogados, pese a que las causas ya se encuentran en curso en distintos países. “Si lo acusan, designará a alguien. Hoy no lo necesita”, concluyó.