Fuerte cruce entre Guillermo Moreno y Fabio Cuggini en un programa de streaming

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y el empresario Fabio Cuggini protagonizaron un violento cruce durante el programa “Lo del Turco”, conducido por Claudio García. En el ciclo, que combina charlas y comidas entre invitados, ambos se enfrentaron en una pelea cargada de insultos, reproches y acusaciones que terminó con Cuggini retirándose del set.

La tensión arrancó apenas comenzó la transmisión, cuando Cuggini aseguró que ya no vota y prefiere pagar la multa, cuestionando duramente a toda la clase política. Moreno no tardó en reaccionar: “Hermano, vos me das vergüenza a mí. Hace 15 minutos que estás rompiendo los huevos hablando sin decir nada”, lanzó.

A partir de ahí, los insultos subieron de tono. “Boludeces no porque quedamos en no ofendernos”, retrucó Moreno, visiblemente molesto, mientras Cuggini insistía: “Está bueno cantarle las 40 a la gente”. La respuesta de Moreno fue lapidaria: “A mí no me cantás un carajo. Esto va a terminar mal porque vos sos un gil”.

Un respiro tenso y nuevos cruces por el Papa Francisco

Tras algunos minutos de calma, ambos retomaron el diálogo en el momento de la cena. Se sumaron a la mesa Andrés Nara y el empresario Javier Ferrer. Sin embargo, la paz duró poco. Cuggini, en tono provocador, comentó: “Se murió el Papa. ¿Vos te pensás que yo estaba de acuerdo con él? Para mí fue un reverendo turro. Ahora, a Bergoglio lo banco”. García reaccionó, pero Moreno prefirió no intervenir.

Poco después, el exfuncionario intentó retomar el eje: “Cada uno tiene que opinar de acuerdo a su especialización. Si él habla de fútbol, yo lo escucho, pero si se pone con física cuántica, lo voy a mirar raro”. La frase no hizo más que reactivar el fuego. Moreno le dijo: “No desprecies, gordito. Me estás hinchando las pelotas”, mientras Cuggini respondió: “¿Me vas a pegar con la botella?”. Moreno contestó ambiguamente: “No sé, vamos a ver lo que hacemos”.

Acusaciones, gritos y abandono en vivo

En medio del escándalo, Cuggini lanzó una dura acusación: “¿Vos no usabas un chumbo en la mesa con empresarios? Las malas lenguas lo dijeron”. También aprovechó para criticar a referentes cercanos a Moreno como Alejandro Kim y Leandro Santoro, lo que volvió a encender a su interlocutor:

“Hermano, vos me das vergüenza a mí”, reiteró Moreno.

La pelea tuvo su capítulo final cuando Cuggini defendió al presidente Javier Milei y criticó el pasado kirchnerista: “Estoy esperando a ver qué hace. A Cristina me la tuve que bancar, a tu gobierno también”.

La respuesta fue inmediata: “Lastimame, Moreno, pedazo de pelotudo”, lanzó Cuggini antes de abandonar el lugar. “Pedazo de boludo vos”, cerró el exfuncionario.

El episodio rápidamente se viralizó en redes y generó repercusión política y mediática. El ciclo, que solía apostar al entretenimiento informal, terminó siendo escenario de uno de los cruces más tensos de la temporada.