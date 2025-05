El Fondo Covid tensiona al peronismo y sacude la Legislatura

En medio de una fuerte interna en el oficialismo y con tensiones que reflejan la puja por la definición del calendario electoral, la Cámara de Diputados bonaerense se prepara para tratar en sesión ordinaria —el próximo miércoles 7 de mayo— un proyecto que condona deudas municipales por $7.900 millones correspondientes al llamado Fondo Covid, creado durante la pandemia.

El martes por la tarde, una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Municipales, Presupuesto e Impuestos y Legislación General terminó con un despacho de mayoría que habilita la condonación del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, una medida impulsada por el radical Diego Garciarena (UCR – Cambio Federal) y unificada con un proyecto del oficialista Juan Pablo de Jesús.

El acuerdo sorprendió incluso dentro del propio oficialismo, y reavivó fricciones en Unión por la Patria. La legisladora Lucía Iañez abandonó la comisión antes de la votación en señal de disconformidad, y su compañera de bloque, la diputada Susana González, no ocultó su malestar: “Pueden llamar a una comisión conjunta para reunirse y condonar las deudas para los municipios, pero no pueden juntarse para definir los plazos electorales”.

El texto también incluye la condonación del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales”, creado en 2023 para que los municipios pudieran abonar una suma no remunerativa a los estatales. A pesar del rechazo de sectores alineados con Axel Kicillof, se estima que la iniciativa podrá ser aprobada con mayoría simple en la próxima sesión.

Municipios con las cuentas en rojo

Garciarena, promotor del proyecto original desde el radicalismo, había advertido en la sesión del 3 de abril sobre la urgencia de abordar esta cuestión. “Sería una manera de darle oxígeno a los municipios”, expresó entonces. En esa oportunidad, detalló que Balcarce debía casi $40 millones, Cañuelas unos $60 millones, y Florencio Varela registraba una deuda de $250 millones.

Desde diciembre de 2024, con el vencimiento del período de gracia, la provincia comenzó a retener montos a los municipios en concepto de devolución del Fondo Covid. De Jesús, presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, explicó que “la situación financiera compleja hace necesario suspender esas retenciones y reembolsar lo que ya se descontó”.

En cuanto al Fondo de Asignaciones Extraordinarias, De Jesús recordó que fue convalidado por la ley 15.480, la cual extendió el período de gracia hasta el 31 de diciembre de 2024 y autorizó que la ayuda financiera cubriera hasta el 50% del bono extraordinario.

Respaldo de intendentes a Kicillof y la Legislatura

Tras confirmarse la condonación, varios jefes comunales peronistas celebraron públicamente la decisión. Mayra Mendoza (Quilmes) sostuvo en sus redes: “Durante la etapa de la pandemia, los municipios realizamos un esfuerzo muy grande para sostener económica y socialmente a la población. Por eso agradecemos al Ejecutivo provincial y a la Legislatura bonaerense por aliviar las finanzas locales en un contexto muy difícil como el que estamos atravesando a nivel presupuestario por las políticas económicas de Javier Milei”.

Por su parte, Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) destacó el rol del gobernador: “Gracias al gobernador Kicillof y al bloque de legisladores de Unión por la Patria por impulsar la derogación de la devolución del Fondo COVID. Mientras el gobierno nacional ajusta y asfixia, en la Provincia seguimos defendiendo a los ciudadanos sin distinción política”.

En la misma línea se expresó Gustavo Menéndez (Merlo), quien también remarcó el impacto positivo del proyecto para las arcas municipales, “en un contexto muy difícil como el que estamos atravesando a nivel presupuestario por las políticas económicas del ejecutivo nacional”.

El trasfondo político: elecciones, internas y demoras

El tratamiento de la ley se da en paralelo al debate sobre el cronograma electoral bonaerense. Mientras sectores del oficialismo proponían suspender las PASO, otros presionaban para establecer plazos definitivos para la presentación de alianzas, listas y boletas.

El martes, la Junta Electoral —presidida por Hilda Kogan— se presentó en la Legislatura junto a representantes del Ejecutivo para advertir que los tiempos actuales no permiten organizar adecuadamente los comicios. “Con estos tiempos no llegamos”, fue el mensaje. El organismo pidió 50 días para la presentación de partidos y 30 para las listas, pero aún no hay acuerdo entre los bloques para avanzar con un dictamen.

La jugada de sectores camporistas, que acompañaron el perdón de las deudas junto a parte de la oposición, dejó en evidencia las fisuras en Unión por la Patria y suma un nuevo capítulo a las tensiones entre intendentes y el núcleo duro del kicillofismo.