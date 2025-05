La diputada nacional de la UCR, Karina Banfi, lanzó una dura advertencia contra el Gobierno nacional al denunciar lo que calificó como un “clima hostil” generado desde el oficialismo contra periodistas y medios de comunicación.

“Un gobierno tiene derecho a cuestionar coberturas o disentir con líneas editoriales, pero no puede descalificar sistemáticamente a los comunicadores tildándolos de ‘ensobrados’ y ‘mentirosos’, y pedir que se los odie”, sentenció Banfi.

La legisladora expresó su preocupación por las consecuencias de esta retórica, a la que consideró peligrosa para la salud democrática. “Este tipo de discurso erosiona la libertad de prensa, inhibe el debate público y motiva la autocensura”, subrayó.

Estoy preocupada por el clima hostil que genera el gobierno contra el periodismo. Todos, incluso un gobierno tienen derecho a cuestionar coberturas o disentir con líneas editoriales, PERO el discurso oficial actual que descalifica sistemáticamente a medios, periodistas y… — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) May 2, 2025

Apoyo a periodistas en la mira

En un extenso posteo publicado en redes sociales, Banfi defendió a comunicadores como Gabriel Levinas y Baby Etchecopar, y advirtió que ellos “no le temen al poder” pero sí temen que las agresiones verbales se conviertan en riesgos físicos, como ya ocurrió con el periodista Roberto Navarro.

“Les preocupa que estas agresiones los pongan en peligro. Temen por los valores democráticos en los que quieren vivir. Nosotros, también”, escribió Banfi, respaldando el derecho de los periodistas a expresarse sin represalias ni intimidaciones.

Críticas al modelo libertario

La diputada no se quedó en las advertencias. Fue más allá al trazar un paralelismo con regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela o Viktor Orbán en Hungría. “El camino de las autocracias no va a funcionar en Argentina, no insistan. No les funcionó a los K, no les va a funcionar a los libertarios tampoco”, disparó, en clara alusión al gobierno de Javier Milei.

Además, puso el foco en los recientes discursos que sugieren “meter presos a periodistas”, algo que calificó como “cruzar una línea peligrosa”. “Es inconstitucional pensar que se puede encarcelar a quienes opinan. Si no se repudia, creamos una cultura de hostigamiento a la expresión. ¿Queremos eso?”, cuestionó.

Banfi también remarcó que “la prensa no está para agradar al poder, sino para interpelarlo”, e instó al Gobierno a fortalecer las voces críticas en lugar de buscar su silenciamiento. “Defender la libertad de expresión incluye aceptar la crítica, el disenso y la expresión que molesta. Si miente, se desmiente. Si desinforman, es obligación del Gobierno informar”, concluyó.

En un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y los medios, sus declaraciones reabren el debate sobre el rol del periodismo en la democracia y el peligro de legitimar discursos de odio desde el poder.