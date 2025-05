En Argentina, adquirir un auto 0 kilómetro continúa siendo una meta difícil de alcanzar para gran parte de la población. Si bien se trata de un fenómeno que también afecta a países europeos, el mercado local presenta particularidades que hacen que los vehículos nuevos resulten aún más inaccesibles. El principal problema: los impuestos.

El valor de un auto nuevo en el país no solo refleja los costos de producción o importación, sino también una pesada carga fiscal. De hecho, un 0 km fabricado en territorio argentino paga impuestos que representan el 54% del precio original, según cifras oficiales. Esta situación deja en evidencia una estructura impositiva que impacta directamente en el bolsillo del consumidor.

Dólar oficial como referencia y créditos sin interés

A partir del levantamiento del cepo cambiario y la reducción de la brecha, hoy es posible utilizar el dólar oficial como parámetro para medir el valor real de un vehículo en Argentina comparado con el resto del mundo. Además, el acceso al crédito ha mejorado gracias a planes de financiación que ofrecen hasta dos años de cuotas fijas sin interés, permitiendo comprar un auto con un desembolso inicial del 50%.

Sin embargo, esta posibilidad tiene sus exigencias: para aprovechar estas condiciones, se debe hacer un pago inicial de entre 8.000 y 9.000 dólares, y luego abonar 24 cuotas mensuales de aproximadamente 500 dólares. Aun con financiamiento, el sueño del 0 km no está al alcance de todos.

Los cinco autos más baratos en dólares

Renault Kwid: el más accesible del mercado

El Renault Kwid encabeza el ranking de los autos más baratos del país. Con un motor de 1.0 litros y 66 CV de potencia, además de una caja manual de cinco velocidades, este modelo se comercializa actualmente a un precio de $19.120.000, lo que equivale a unos USD 15.700 tomando el dólar oficial como referencia.

Fiat Mobi: otra alternativa por debajo de los 20 millones

Otro modelo que se mantiene en la franja baja de precios es el Fiat Mobi. Equipado con un motor 1.0 de 70 CV y también con caja manual de cinco velocidades, su precio antes de los posibles aumentos de Stellantis Argentina es de $19.722.000, equivalentes a USD 16.230.

Fiat Cronos Like GSE 1.3: en la frontera de los 19 mil dólares

Hasta hace pocos días, el tercer lugar era ocupado por el Fiat Cronos Like GSE 1.3, con un valor de lista de $23.055.000, es decir, USD 19.000. Si Stellantis aplica una suba del 1,3% al 1,5%, como se espera, ese precio podría elevarse a $23.300.000 o USD 19.100.

Citroën C3: diseño brasilero y precio contenido

El cuarto modelo más económico del mercado es el Citroën C3, importado desde Brasil. Con un motor 1.5 de 115 CV y caja manual de cinco marchas, su precio es de $23.370.000, que representan cerca de USD 19.200. Este valor está sujeto a ajustes que pueda aplicar Stellantis en el corto plazo.

Hyundai HB20: el primer importado del ranking

En el quinto puesto se encuentra el Hyundai HB20, que no es comercializado por una terminal sino por un importador. Su versión B-Hatch con motor 1.6 litros, 123 CV y caja manual de 6 velocidades, fue lanzada a fines de 2024 y actualmente cuesta $23.524.800, es decir, unos USD 19.360.

¿Y en Europa? También hay preocupación

El fenómeno de los autos inaccesibles no es exclusivo de Argentina. En Europa, la preocupación también crece. Durante la 40ª edición del Cercle d’Economia, en Cataluña, el CEO global del Renault Group, Luca de Meo, lanzó una declaración contundente: “Hoy, uno de mis obreros no se puede comprar un coche nuevo, ni siquiera un Dacia”.

De Meo destacó la dependencia de la industria automotriz europea del poder adquisitivo de la clase media, y advirtió sobre los efectos que generan las regulaciones medioambientales impuestas por la Unión Europea, que presionan sobre los costos de producción. Según el ejecutivo, esto impide que los autos accesibles puedan mantenerse en los precios actuales.

Más regulaciones, más costos

Mientras en Europa existen más de 100 regulaciones relacionadas con las emisiones, en Argentina el problema radica en la superposición de impuestos distorsivos. El resultado es el mismo: los autos son cada vez más caros, tanto en el viejo continente como en el país sudamericano.

De Meo también expresó que los autos eléctricos no bajarán de precio como se esperaba hace cinco años, y que incluso los modelos más accesibles tendrán un futuro complejo por las exigencias regulatorias.

El Dacia Sandero, el más vendido en Europa

En ese contexto, el auto más vendido en Europa durante 2024 fue el Dacia Sandero, un modelo similar al Renault Sandero que se comercializa en Argentina, aunque con mejor equipamiento. El precio en Europa es de 13.000 euros para la versión básica y no supera los 17.000 euros para la más equipada.

La advertencia de De Meo cierra con una frase que resume la problemática global: “Si la gente no puede, no consigue, no quiere comprar coches eléctricos o de hidrógeno, al final el mercado va a ser muy pequeño”.