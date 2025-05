El Municipio de San Isidro continúa su plan de recuperar el frente ribereño y acercar a los vecinos al río. En esta oportunidad, quedó inaugurado el nuevo Paseo Costero en la zona del monumento a los Treinta y Tres Orientales, en Beccar. La obra se presentó en el marco del bicentenario del histórico desembarco y marca el cierre de la primera etapa de transformación del lugar.

Durante la jornada de inauguración, se realizaron actividades artísticas y culturales para disfrutar en familia: espectáculos itinerantes, música en vivo a cargo de Cafundó y Vocat, visitas guiadas y el espacio “Pintarte”. El intendente Ramón Lanús acompañó a los vecinos en la celebración y señaló: “Seguimos avanzando en la transformación de la costa de San Isidro para que sea accesible, pública y que la podamos disfrutar todos”.

Lanús subrayó además la importancia de revitalizar este punto olvidado de la costa: “Empezamos por acá, que es de los lugares que más abandonados estaban. No queríamos celebrar los 200 años del hito histórico en un lugar así”.

Un espacio renovado para el disfrute de los vecinos

El Paseo Costero, de 5.000 metros cuadrados, era un espacio subutilizado que no contaba con infraestructura ni iluminación. Hoy luce completamente renovado: se construyó una rambla accesible y segura para promover el contacto con el río, se colocaron mesas y bancos, y se sumaron áreas verdes con árboles nativos y representativos como ceibos, sauces, anacahuitas y pindos.

Además, se instalaron bebederos, bicicleteros, se mejoró la iluminación del entorno y se restauraron los monumentos históricos del General Juan Antonio Lavalleja y los 33 Orientales. También se incorporó nueva cartelería con información sobre el lugar y sobre el histórico episodio del desembarco.

El paseo podrá visitarse todos los días en el horario de 8 a 19. En la próxima etapa, se incorporará un sector de juegos infantiles inspirados en los Treinta y Tres Orientales.

Suspensión del sistema de fotomultas por irregularidades en convenios

En paralelo a la puesta en valor del espacio público, el intendente Ramón Lanús firmó un decreto que suspende por 180 días el sistema de fotomultas vigente en el distrito. El motivo: inconsistencias detectadas en los convenios firmados durante 2020 y 2022 por la anterior gestión municipal con las universidades UNSAM (San Martín) y UNSO (Scalabrini Ortiz), que derivaban responsabilidades a empresas privadas.

Según informó el Municipio, durante los meses recientes se solicitaron reiteradas aclaraciones sobre la ejecución del sistema, sin obtener respuestas claras. La falta de precisión sobre el rol de los terceros involucrados y las contradicciones en torno al marco jurídico aplicable derivaron en la decisión de suspender temporalmente el mecanismo.

“No puede ser un negocio recaudatorio”, afirmó Lanús

“Las fotomultas deberían ser una herramienta para cuidar la seguridad vial, no pueden nunca perseguir un fin recaudatorio”, sostuvo el jefe comunal. “Queremos garantizar que el sistema esté de verdad orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino, y mucho menos para beneficiar a empresas y/o funcionarios políticos escondidos detrás de convenios oscuros. Ese debería haber sido el propósito desde el primer día. No lo fue. Por eso, lo frenamos”, expresó.

Durante el período de suspensión, el Municipio reforzará los controles en calle a través del cuerpo de Agentes de Tránsito local, que recientemente sumó 50 nuevos integrantes. Se realizarán operativos fijos y móviles en las principales avenidas del partido: Márquez, Rolón, Sarratea, Fleming, Fondo de la Legua, Santa Fe/Centenario y del Libertador.

Lanús también explicó que se intimó a las universidades implicadas a brindar explicaciones en un plazo de 15 días. “En todos estos meses estuvimos reconstruyendo la información y los procesos, con reiterados pedidos. Al día de hoy la información sigue siendo inconsistente, con ambigüedades y contradicciones, y llegamos a este punto de tener que suspender el sistema hasta asegurarnos que los procesos son los correctos”.

Seguridad vial con enfoque en lo público

La suspensión del sistema de fotomultas rige desde el 23 de abril. Mientras tanto, los controles en la vía pública estarán a cargo exclusivamente del personal municipal. “Mientras dure la suspensión, estamos desplegando operativos con nuestro cuerpo de agentes porque para nosotros la seguridad vial de los vecinos es fundamental”, concluyó el intendente.