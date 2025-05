-¿Cuál es su análisis sobre las causas que llevaron al rechazo del proyecto de Ficha Limpia en el Senado? ¿Considera que se trató de una falta de compromiso de algunos bloques o de una maniobra política deliberada?

En primer lugar, hay que observar lo que hicieron los senadores —y también podríamos incluir a los diputados que en su momento no votaron—, pero principalmente el rechazo del kirchnerismo en el Senado es, al menos en apariencia, incomprensible. Digo “incomprensible” entre comillas, porque en realidad no lo es tanto: se oponen a que una persona condenada quede inhabilitada para ser candidata. Algo que, desde el sentido común, debería ser obvio. Si alguien utilizó el Estado para enriquecerse de manera ilícita, más allá del partido al que pertenezca, no debería poder volver a postularse para un cargo público.

En cualquier país serio, alguien con una condena de este tipo no podría volver a presentarse a una candidatura. Pero en Argentina, lamentablemente, eso parece algo normal. El PJ es el partido de la corrupción, del fraude y de la trampa. No hay otra explicación.

Yo soy de los que cree que la impunidad se construye también con complicidades: están los autores materiales, pero también hay partícipes necesarios y cómplices, ya sea por acción u omisión. En este caso, los senadores que votaron en contra o se dieron vuelta, son cómplices de quien fue condenada, como es el caso de Cristina. Y hay dos senadores en particular que de repente cambiaron de postura, habrá que ver cuáles fueron los motivos. La verdad es que hay muchas sospechas. Hay olor a "mano negra" del oficialismo porque está claro que el Gobierno no quiere que Cristina quede afuera: la quieren jugando en las elecciones, quieren polarizar con ella.

-Luego del rechazo del proyecto en el Senado nacional, ¿cree que todavía hay posibilidades de avanzar con la iniciativa de Ficha Limpia que presentó la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires? ¿Considera que el escenario político bonaerense es más favorable para su aprobación?

Eso ya no depende de nosotros, depende del resto de los actores políticos. La iniciativa la presentamos en 2022 y hace alrededor de dos meses lo volvimos a ingresar, reafirmando nuestro compromiso con esta propuesta, más allá del contexto electoral y de si Cristina se presenta o no.

Nosotros impulsamos Ficha Limpia porque creemos que una persona condenada por corrupción, sea del partido que sea, no puede volver a ocupar un cargo público. Es algo de sentido común.