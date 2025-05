El debate por el frustrado tratamiento del proyecto de Ficha Limpia sigue generando tensiones dentro de la política nacional. Tras el rechazo en el Senado, el expresidente Mauricio Macri reaccionó con dureza a las declaraciones de Javier Milei, quien lo había acusado de haber sellado un pacto con Cristina Kirchner para boicotear la iniciativa.

"Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria", publicó Macri en su cuenta de X, acompañando un video de Silvia Lospennato, diputada del PRO. Y completó: “No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.

Milei había acusado un supuesto pacto entre Macri y Cristina

El cruce entre ambos líderes se desató después de que Javier Milei afirmara que el proyecto cayó en el Senado por un acuerdo entre el expresidente y la exvicepresidenta. “Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”, aseguró Milei en declaraciones realizadas este lunes.

El mandatario nacional apuntó directamente contra el líder del PRO, vinculándolo a un pacto con Cristina Kirchner, lo que desató la inmediata reacción del espacio opositor.

Lospennato también desmintió la versión presidencial

Silvia Lospennato fue una de las primeras en responder públicamente. En un video que compartió en redes sociales, la diputada cuestionó con firmeza la versión de Milei: “Peor que mentir es creerse sus propias mentiras”.

“Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley, y no salió”, aseguró en referencia al rol del presidente en el proceso legislativo. Y agregó: “Yo le creí, muchos le creímos, pero todavía hay algo peor que mentir, que es creerse las propias mentiras”.

Lospennato también descartó de plano cualquier entendimiento entre Macri y la expresidenta: “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”.

“Somos una mayoría que quiere vivir en un país sin corrupción”

Durante el video de un minuto y medio, la dirigente del PRO reivindicó el origen ciudadano del proyecto y expresó su decepción por lo ocurrido en la Cámara Alta: “La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social, que hoy se siente frustrada y decepcionada”.

“Pero pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz, porque tengo la certeza de que la verdad siempre sale a la luz. ¿Sabe por qué? Porque somos una mayoría, los argentinos, que queremos vivir en un país sin corrupción. Porque somos una mayoría, los argentinos, que le decimos que no a los pactos de impunidad”, sentenció.

“Lo que hace Milei roza el ridículo”

Lospennato también responsabilizó al oficialismo por el fracaso legislativo y apuntó directamente contra los senadores libertarios: “No cumplieron porque no quisieron o no pudieron. Pero defraudaron la confianza del país. En vez de hacerse cargo, el Gobierno elige echarle la culpa a todos los demás”.

Además, señaló: “La gente no come vidrio. Si hay alguien antikirchnerista en este país, es el PRO. Nos enfrentamos al kirchnerismo durante más de 20 años, gobernando esta ciudad con todo ese aparato en contra. Lo que hace Milei roza el ridículo”.