Miles de adultos mayores en la Argentina dependen todos los meses de una prestación previsional que, en muchos casos, representa su único sustento. Aquellos que alcanzaron los 65 años pero no pudieron acceder a una jubilación por no contar con los aportes necesarios encuentran en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) una herramienta vital para cubrir sus necesidades básicas y mantener su independencia.

Este beneficio fue establecido en el año 2016 a través de la Ley N.º 27.260, con el objetivo de garantizar un ingreso mensual a quienes quedaron por fuera del sistema contributivo. Además del cobro mensual, los titulares de la PUAM acceden a cobertura médica mediante PAMI y, en algunos casos, también a asignaciones familiares.

Aumento por inflación y bono extraordinario: cuánto se cobra en mayo

En mayo de 2025, el Gobierno nacional dispuso una actualización en el monto de los haberes mínimos, acompañada de un refuerzo extraordinario dirigido a los sectores más vulnerables. Ambas medidas impactaron directamente en el ingreso de los beneficiarios de la PUAM.

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, se estableció un aumento del 3,73%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, difundido por INDEC. Además, se otorgó un bono adicional de $70.000, según lo dispuesto en el Decreto 298/2025, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Con este incremento, el haber mínimo quedó en $296.481,74, lo que llevó a que la PUAM, que representa el 80% de ese monto, ascienda a $237.185,39. Al sumarse el bono de $70.000, el total que perciben los beneficiarios de la PUAM en mayo es de $307.185,39.

Cómo se cobra el bono y qué tener en cuenta

Según informó ANSES, el bono será depositado de forma automática, junto con el haber mensual habitual de cada titular, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El depósito se realiza en la cuenta bancaria habitual y, en el recibo de haberes, el monto aparece discriminado por separado.

Este bono, además, no tiene carácter remunerativo, por lo que no genera aportes previsionales, no afecta futuros cálculos jubilatorios y no está sujeto a descuentos.

A quiénes está dirigida la PUAM y cómo se accede

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los requisitos para jubilarse. Es decir, se orienta a quienes no alcanzaron los años mínimos de trabajo registrado o aportes formales necesarios para una jubilación ordinaria.

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben cumplir con algunos requisitos:

Ser argentino nativo o naturalizado, con 10 años de residencia efectiva en el país previos a la solicitud, o bien ser extranjero con igual período de residencia legal comprobada.

No percibir jubilaciones, pensiones ni retiros de ningún tipo.

No poseer bienes o ingresos que superen los límites establecidos por ANSES.

La inscripción se realiza de manera directa en las oficinas de ANSES o a través de sus canales digitales oficiales, sin necesidad de gestores ni intermediarios. Desde el organismo destacan que la PUAM “alcanza a las personas mayores de 65 años que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación”, y la consideran una herramienta esencial dentro del esquema de seguridad social nacional.

PUAM vs jubilación: diferencias clave

Aunque ambas prestaciones forman parte del sistema previsional, la PUAM y las jubilaciones ordinarias presentan diferencias importantes.

En primer lugar, la jubilación es una prestación contributiva, lo que significa que requiere aportes durante un período mínimo. La PUAM, en cambio, es no contributiva, y se otorga a quienes no pudieron cumplir con esos años de aportes.

En cuanto al monto, la PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. En mayo de 2025, esto representa $237.185,39 frente a los $296.481,74 que cobra un jubilado con la mínima. Sumado el bono extraordinario, el total asciende a $307.185,39 para quienes reciben la PUAM, mientras que los jubilados con la mínima cobran $366.481,74.

Otra diferencia relevante es que los beneficiarios de la PUAM no pueden derivar pensiones por fallecimiento a familiares, algo que sí es posible en el caso de jubilados del régimen contributivo. Sin embargo, ambos grupos tienen acceso a PAMI y se ven beneficiados por las actualizaciones de haberes.

Calendario de cobro y recomendaciones

ANSES informó que tanto jubilados como quienes reciben la PUAM cobrarán el bono en la misma fecha del haber mensual. Como siempre, el calendario se organiza según la terminación del DNI, y los depósitos se realizan en la cuenta bancaria habitual.

Desde el organismo se recuerda que no es necesario hacer gestiones adicionales, y se recomienda consultar el cronograma oficial y verificar los recibos a través del sitio web o la app Mi ANSES para conocer los detalles del cobro.