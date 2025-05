Oscar Zago, diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y aliado político de La Libertad Avanza, criticó al oficialismo por frenar la conformación de la comisión investigadora del caso $LIBRA. A su juicio, “dilatar el tema” y postergar la presencia de funcionarios ante el Congreso solo genera más tensión social y política.

“El oficialismo comete un error en no querer conformarla”, sentenció Zago al referirse al empate que impidió la elección de autoridades dentro de esa comisión. La falta de consenso entre los bloques parlamentarios dejó trunca la definición, aunque los sectores impulsores de la investigación esperan que se resuelva próximamente en el recinto.

El legislador advirtió que mientras tanto “va a ir avanzando la causa” judicial de manera paralela, y que eventualmente comenzarán a aparecer nombres vinculados a la investigación. Sin embargo, señaló que “hasta que la comisión no se conforme, no se puede llamar a los personajes nombrados e involucrados”.

Diferencias con la oposición por las interpelaciones

Consultado sobre la posibilidad de que ministros como Luis Caputo (Economía) o Mariano Cúneo Libarona (Justicia) sean citados a declarar en el Congreso, Zago mostró una postura distinta a la de buena parte de la oposición. “No sé si está bien o no citar a los ministros. No podemos empezar a citar por citar”, dijo, al marcar distancia con la presión para interpelarlos.

De todos modos, ratificó su postura en favor de la conformación de la comisión investigadora como paso necesario. “La información que de allí surja, seguramente será un aporte a la Justicia”, agregó.

Apoyo a la reforma migratoria impulsada por el Gobierno

Zago también se refirió al decreto anunciado recientemente por el Gobierno en materia de migración. Como presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, órgano por el que debe pasar la norma, sostuvo que “en algún momento se va a discutir” en el Congreso.

El diputado manifestó su respaldo a la iniciativa y afirmó que apunta a avanzar hacia “un sistema migratorio como tienen prácticamente todos los países del mundo”.

“Argentina es muy abierta y hoy no está en condiciones de ser la Argentina que fue siempre de abrir las puertas a todos”, opinó en una entrevista con radio Continental. Según Zago, el país necesita aggiornar su política migratoria a las condiciones actuales.

Reclamo para que extranjeros paguen por salud y educación

Finalmente, el legislador consideró que los extranjeros que no residen en el país deberían abonar los servicios públicos que utilicen: “Todo extranjero que no viva en Argentina, o esté de paso, tiene que pagar la salud y educación pública”.

Zago aclaró que no se trata de un acto de deshumanización: “De ninguna manera hacer un abandono de persona, pero no es justo que los argentinos abonemos (impuestos) y vengan extranjeros en tours turísticos para hacerse operaciones y algunas no urgentes”.