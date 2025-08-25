El senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, participó de un encuentro en la Embajada de la República Popular China, en el marco de la actividad organizada junto al Grupo Parlamentario de Amistad con China del Senado de la Nación.

Durante la recepción, el embajador Wei Wang remarcó la necesidad de seguir profundizando las relaciones entre Argentina y China. Según sostuvo, no se trata solamente de la balanza comercial, sino también de promover intercambios culturales, educativos y deportivos que fortalezcan los lazos entre las sociedades de ambos países.

En este marco, Abad expresó su satisfacción por la invitación y coincidió con el embajador en la importancia de avanzar en una agenda amplia de cooperación. “Estas instancias de diálogo son muy valiosas para consolidar un vínculo estratégico con China. No solo debemos pensar en la relación comercial, sino también en los lazos humanos, culturales y educativos que fortalecen a nuestras naciones”, afirmó el legislador marplatense.

El encuentro contó con la presencia de personal diplomático y senadores nacionales integrantes del grupo parlamentario. La jornada fue valorada como un paso más en la consolidación de las relaciones bilaterales, en un contexto internacional donde la cooperación entre países se vuelve clave para enfrentar desafíos comunes.

Defensa del Hospital Garrahan frente al ajuste

En paralelo a su agenda internacional, Abad también se expresó con fuerza en defensa del Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos de la Argentina. A través de sus redes sociales, el senador advirtió sobre los riesgos que implican los recortes presupuestarios en áreas sensibles como la salud infantil.

“El Hospital Garrahan no es solo un centro de salud: es un emblema del compromiso de nuestro país con el derecho a la salud infantil. Recibe pacientes de todo el territorio nacional y garantiza atención de excelencia a quienes más lo necesitan. Frente al ajuste en áreas sensibles, debemos ser claros: no se puede recortar donde se salvan vidas”, subrayó.

El legislador bonaerense remarcó que el hospital necesita un presupuesto acorde a su funcionamiento y que defenderlo es también defender el futuro de miles de niños argentinos. Su postura se suma a los reclamos de distintos sectores de la sociedad que han manifestado preocupación por las limitaciones financieras que afectan al sistema de salud pública.

Una agenda que combina diplomacia y compromiso social

La participación en el encuentro con la Embajada de China y el posicionamiento firme en defensa del Hospital Garrahan reflejan la amplitud de la agenda política de Abad. Por un lado, el legislador busca consolidar vínculos estratégicos con actores internacionales de peso como China; por otro, pone el acento en la defensa de derechos fundamentales dentro del país, como la salud infantil.

En ambas facetas, Abad enfatiza la importancia de pensar a largo plazo: tanto en el fortalecimiento de relaciones que trascienden lo económico y se enraízan en el plano cultural y humano, como en la necesidad de sostener instituciones que garantizan el acceso a la salud para las generaciones futuras.