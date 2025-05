“No mientan más”: Estela Díaz apuntó contra Cúneo Libarona por eliminar políticas que “ni siquiera ejecutaron”

La ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, salió al cruce del Gobierno nacional tras el anuncio de la eliminación de 13 programas vinculados a políticas de género. Apuntó contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien acusó de "mentirle a la sociedad".

El funcionario nacional había anunciado este viernes, a través de redes sociales, la eliminación de programas que calificó como “ideológicos” y celebró un supuesto ahorro anual de 6.000 millones de pesos. Entre ellos, mencionó iniciativas como MenstruAR, y otras destinadas a asistir a mujeres en situación de violencia o promover el empleo con perspectiva de género.

Pero desde la Provincia la respuesta no se hizo esperar. “Señor Ministro, no nos mienta ni presente como novedades algo que no lo es: esos programas jamás fueron implementados por su gobierno y tienen cero presupuesto asignado”, escribió Estela Díaz en su cuenta oficial de X (ex Twitter), citando el mensaje de Cúneo Libarona.





"Lo que ustedes llaman ideología son políticas públicas"

En su descargo, la ministra bonaerense remarcó que las iniciativas señaladas como “ideológicas” por Nación en realidad constituyen políticas públicas esenciales, en muchos casos “que salvan vidas”.

“Los hogares integrales (ex refugios) que alojan en situaciones de alto riesgo a mujeres con sus hijas e hijos, por ejemplo, son una política que salva vidas”, retrucó Díaz.

Además, la funcionaria provincial señaló que el gobierno de Javier Milei tampoco sostuvo programas “que contribuyen a fortalecer la atención en las localidades, el acceso al trabajo en la salida de las violencias o el apoyo a familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio”.

Por último, reivindicó que, pese al ajuste nacional, en el territorio bonaerense se continúa trabajando “para erradicar la violencia y construir más igualdad”.