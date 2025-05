El candidato de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, repudió este domingo la difusión de videos falsos en redes sociales, en el marco de la jornada electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Tras emitir su voto en la Escuela Primaria N° 8 del barrio de Almagro, Santoro apuntó contra la estrategia sucia utilizada por cuentas libertarias y denunció que se violaron principios básicos de la democracia.

"Lo que pasó anoche no tiene antecedentes. Me refiero a las fake news, me refiero a la trampa. Quiero expresar mi más enérgica condena. En la democracia no se juega al fleje", disparó.

Santoro fue contundente al referirse al uso de inteligencia artificial para generar contenido manipulado. Según denunció, circuló un video que aseguraba falsamente que la diputada Silvia Lospennato se había bajado de la elección, lo que calificó como un hecho "gravísimo".

Apuntó a Milei y exigió responsabilidad

Sin mencionarlo directamente, el referente del kirchnerismo porteño apuntó contra el presidente Javier Milei, al sostener que “el presidente es el primero que tiene que dar el ejemplo”. En la misma línea, pidió a toda la dirigencia "estar a la altura" para cuidar el proceso democrático.

“Entiendo que las redes tienen zonas grises, pero un dirigente político tiene que mandar un mensaje claro. La democracia se defiende con las instituciones, pero también con la conducta de quienes la representan”, sentenció. Santoro también expresó preocupación por la normalización de prácticas engañosas en las campañas, especialmente en plataformas digitales. “Hay cosas que pueden parecer graciosas para los adolescentes, o para gente que se comporta como adolescentes. Pero hay que respetar a los votantes”, remarcó.

La apuesta del peronismo en CABA

Bajo el sello Es Ahora Buenos Aires, el peronismo busca cortar una racha de 32 años sin triunfos en la Capital Federal. Con Santoro al frente, las encuestas lo ubican como el favorito para superar tanto al PRO como a La Libertad Avanza, en una elección que se nacionalizó por decisión del oficialismo.

El legislador evitó meterse en las internas entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, apostando a un perfil más institucional y de fuerte oposición al gobierno nacional. Sin embargo, en las filas del peronismo descuentan que una buena performance porteña fortalecería el armado en el conurbano.

“Hoy los porteños pueden enviar un mensaje”

Durante su breve contacto con la prensa, Santoro también hizo un llamado a la participación ciudadana. “Hoy es el día en que los porteños tienen el poder de enviar un mensaje”, afirmó. Y completó: “Le pedimos a la gente que participe, que vote, que lo haga con libertad y en paz. La mejor forma de defender la democracia es ejerciéndola”.

En un contexto marcado por la tensión política, los cruces discursivos y el uso de tecnología para influir en el electorado, el mensaje de Santoro pareció buscar un tono de advertencia, pero también de llamado a la reflexión y a la responsabilidad institucional.