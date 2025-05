Votó Patricia Bullrich y acusó al PRO de golpear bajo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se metió de lleno en la polémica por los videos falsos que circularon en redes sociales antes de las elecciones porteñas y desligó a La Libertad Avanza de cualquier responsabilidad. Tras votar en la sede de La Rural, en Palermo, apuntó con dureza contra el PRO y cuestionó el carácter de Mauricio Macri.

“Ese video no es de La Libertad Avanza, lo hizo algún ingenioso de las redes”, sentenció Bullrich, en referencia al material apócrifo generado con inteligencia artificial en el que se anunciaba falsamente la baja de la candidatura de Silvia Lospennato. Pero el tono se endureció aún más cuando mencionó al expresidente: “Lo que hace Mauricio Macri es ponerse en una situación de poco carácter. Después de la campaña que hizo, no puede salir a victimizarse por un video que ni siquiera es oficial”.

“Pegan bajo”: críticas al PRO por su estrategia electoral

Bullrich recordó también que, días antes de la veda electoral, el PRO difundió un video donde se acusaba de traidores a integrantes del actual Gobierno. “Fue un insulto a todos y cada uno de los que conformamos el Gobierno. Pegaron abajo de la cintura”, expresó indignada.

La ministra sugirió que Macri “elige victimizarse” con un contenido que no proviene de canales oficiales: “No importa quién lo difundió, lo importante es que no es oficial”, repitió. “¿Por qué no miran ese video agresivo que hicieron el jueves, con el Presidente diciendo traidores? Si pegaste abajo de la cintura, ¿sale alguien silvestre y saca un video y te ponés sin carácter?”, ironizó Bullrich.

“El 'vale todo' lo instaló Macri”

La funcionaria nacional fue más allá y responsabilizó directamente al equipo de campaña del expresidente por el tono agresivo de la contienda electoral. “El 'vale todo' lo instaló Mauricio Macri. No podés decir que hay fraude digital después de la campaña que hiciste”, lanzó.

Durante la jornada del sábado, Bullrich dijo haber estado recorriendo Zárate y Campana, y minimizó el impacto del video fake: “Es un video hecho por el ingenio de las nuevas generaciones. No tiene nada que ver con la estrategia del espacio. Macri puede creer lo que quiera, pero no es así”.

Con sus declaraciones, Bullrich dejó en evidencia la creciente tensión dentro del oficialismo y el deterioro del vínculo político con su antiguo jefe partidario. En plena jornada electoral, sus palabras dejaron una huella clara en la interna que cada vez oculta menos sus fisuras.