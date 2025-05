No invertir es retroceder: fuerte crítica a la Nación (trágico accidente en ruta 3)

El fatal choque frontal ocurrido el pasado martes 13 de mayo en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 3, a la altura de San Miguel del Monte, volvió a evidenciar el profundo deterioro de la infraestructura vial en Argentina. El accidente, que involucró a un colectivo de la empresa Cóndor Estrella y un camión, dejó un saldo de víctimas fatales y heridos, y puso nuevamente en el centro del debate la paralización de la obra pública bajo la actual administración nacional.

Según testimonios de testigos y sobrevivientes, el pavimento en la zona del siniestro presentaba un estado crítico, con calzada despareja, demarcación deficiente y escasa señalización. Las condiciones climáticas también jugaron en contra: una densa neblina redujo aún más la visibilidad. Una de las pasajeras incluso declaró que el cinturón de seguridad del colectivo no funcionaba correctamente.

La advertencia de los ingenieros: "No invertir es retroceder"

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) no tardó en manifestar su preocupación. En un duro comunicado oficial, la entidad que preside el Ing. Jorge Castellano advirtió que la situación de las rutas nacionales es alarmante y que la infraestructura pública "no está estancada: está retrocediendo".

“El deterioro de la infraestructura no es una situación estática, sino un retroceso”, alertaron. “Mientras el país intenta estabilizar su economía y crecen las demandas logísticas, nuestras rutas y ciudades no acompañan esa evolución. Nos enfrentamos a eventos climáticos cada vez más extremos y a un crecimiento urbano que requiere soluciones estructurales, no parches”.

La Ruta Nacional 3, señalaron, es una vía estratégica para la producción y logística del país, pero desde hace años presenta condiciones estructurales preocupantes: calzadas angostas, baches, obras inconclusas y señalización casi inexistente. Si bien durante el gobierno de Mauricio Macri se había anunciado su transformación en autopista, las obras jamás se concretaron. Más tarde, durante la gestión de Alberto Fernández, algunos tramos fueron reactivados, pero con avances desparejos y dificultades financieras que desembocaron en su nueva paralización bajo la actual gestión libertaria.

Críticas al sistema de control vehicular y a la falta de planificación

Otro de los ejes del documento emitido por el CIPBA apunta al sistema de control vehicular vigente. Los ingenieros cuestionaron que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) esté centralizada en unos pocos profesionales agrupados en la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA), y propusieron que todos los profesionales habilitados del país puedan cumplir esa función para mejorar los controles y aumentar la eficacia.

Además, remarcaron la ausencia de planificación a largo plazo y la politización del debate sobre la obra pública: “Durante las últimas dos décadas, pasaron por la gobernación bonaerense dirigentes de todos los sectores mayoritarios. Sin embargo, los ciudadanos seguimos padeciendo los mismos problemas”, denunciaron.

Tragedias evitables y un llamado urgente al consenso

El comunicado también citó desastres naturales recientes —como la tormenta que azotó Bahía Blanca en marzo o las inundaciones en la zona de Zárate-Campana— como muestra del colapso estructural que sufre la infraestructura en todo el país. Para los especialistas, estos episodios no son casualidades, sino “síntomas de un abandono sistemático por parte de las autoridades”.

En ese sentido, el Colegio pidió dejar de lado posturas ideológicas rígidas y avanzar en un acuerdo de base que permita recuperar, ampliar y modernizar rutas, puentes, drenajes y obras urbanas esenciales. “No se trata de optar entre obra pública o inversión privada, sino de aplicar la mejor fórmula en cada caso, con transparencia y eficiencia”, plantearon.

También se mostraron críticos con la falta de voluntad política para fomentar mecanismos de participación público-privada. “Si podemos aplicar políticas fiscales de déficit cero, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con la infraestructura?”, cuestionaron.

"Nunca es tarde para hacer lo que no se hizo"

El mensaje final del Colegio de Ingenieros es claro: se necesita planificación con criterio técnico y compromiso social. “No se trata de improvisar tras cada tragedia, sino de prevenirlas mediante planificación. Nunca es tarde para comenzar lo que no se hizo, ni para corregir lo que se hizo mal”.

En un contexto donde la obra pública ha sido prácticamente detenida, y donde la infraestructura sigue degradándose día a día, la advertencia de los ingenieros no solo es una señal de alarma, sino también una convocatoria a la acción.