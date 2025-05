Luego de la eliminación del Torneo Apertura, Boca atraviesa días decisivos en la búsqueda de su próximo entrenador. Juan Román Riquelme, presidente del club, tomó la decisión de darle una semana de licencia al plantel profesional, con un objetivo claro: que los jugadores regresen a los entrenamientos con un nuevo DT ya confirmado.

La medida, tomada por el propio Riquelme y su Consejo de Fútbol, generó polémica entre los hinchas debido a su extensión. Sin embargo, detrás de esa decisión subyace la necesidad de ordenar el nuevo ciclo deportivo con tiempo y previsión, ya que el debut en el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina.

Un plan con días contados

El calendario apremia: el 16 de junio Boca enfrentará a Benfica en Miami por el Mundial de Clubes. Por eso, el deseo de Riquelme es que el próximo martes, cuando los jugadores vuelvan al trabajo, ya lo hagan bajo las órdenes del nuevo director técnico.

El cronograma ideal que maneja la dirigencia contempla anunciar al entrenador entre domingo y lunes, realizar una conferencia de presentación y comenzar los entrenamientos con él desde el martes, otorgando así veinte días de preparación antes del torneo internacional. Claro que para concretar ese plan, la elección debe cerrarse en las próximas horas.

Russo en el radar, pero condicionado por San Lorenzo

Uno de los nombres que volvió a tomar fuerza en las últimas horas es el de Miguel Ángel Russo. El actual DT de San Lorenzo es muy considerado por Riquelme, aunque su situación no es sencilla: este domingo disputará la semifinal del Apertura ante Platense, y en caso de avanzar, jugará la final el 1° de junio.

Este contexto complica seriamente una posible incorporación inmediata, ya que Russo debería dirigir en Santiago del Estero, desvincularse de San Lorenzo y asumir en Boca en cuestión de días. Un escenario complejo que no lo descarta del todo, pero sí lo condiciona fuertemente respecto al plan que tiene el presidente xeneize.

¿Está Riquelme esperando el resultado de San Lorenzo contra Platense? Si el equipo de Boedo no pasa a la final, el panorama podría cambiar drásticamente. Pero si lo hace, el riesgo de una transición desprolija se vuelve demasiado alto.

Martino pierde terreno y Quinteros se afirma

Otros dos nombres estuvieron en la consideración inicial de la dirigencia: Gerardo “Tata” Martino y Gustavo Quinteros. Sin embargo, el primero fue perdiendo fuerza con el correr de las horas.

Martino ya le había dicho que no a Boca en 2023, luego de la salida de Hugo Ibarra. En aquella oportunidad, esa negativa no cayó bien en la cúpula dirigencial, y ahora, a pesar de estar libre tras su salida del Inter Miami, las señales indican que no está en la lista final. Desde Boca Predio trascendió que el Tata directamente está fuera de carrera.

En cambio, Gustavo Quinteros se mantiene como un candidato firme. El ex entrenador de Vélez está en Portugal de vacaciones, pero sigue pendiente de una eventual oferta de Boca. De hecho, ya rechazó propuestas de Talleres y Chivas de México a la espera de una definición del Xeneize. Si recibe el llamado, está dispuesto a interrumpir su descanso para asumir.

Una decisión inminente

El escenario exige una resolución en cuestión de horas. Boca quiere llegar al fin de semana con el nuevo cuerpo técnico definido, presentar al DT antes del martes y comenzar así un nuevo ciclo con claridad de objetivos y planificación.

Con Milito ya descartado, Martino cada vez más lejos y Russo supeditado a la campaña de San Lorenzo, todo indica que el nombre de Gustavo Quinteros es el que mejor se adapta al plan inmediato que trazó Riquelme. La cuenta regresiva ya empezó.