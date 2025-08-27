La escudería Alpine atraviesa un proceso de renovación profunda tras la salida de David Wheater como director de aerodinámica, en medio de una temporada marcada por el bajo rendimiento del A525. El auto de Franco Colapinto y Pierre Gasly se ubicó como el peor de la parrilla, lo que obligó a tomar decisiones drásticas en busca de un salto de calidad.

El cambio no solo responde a la necesidad deportiva, sino también a una reestructuración que comenzó desde la cúpula del grupo Renault. Con la designación de François Provost como CEO por los próximos cuatro años, se despejó el panorama interno y se reafirmó el compromiso con la Fórmula 1 como parte central de la estrategia de Alpine.

El respaldo dirigencial y la visión de futuro

Provost negó categóricamente la posibilidad de una venta de las acciones de la escudería y ratificó la importancia del proyecto: “La Fórmula 1 forma parte de nuestra estrategia central para Alpine y no tengo intención de cambiarlo. La prioridad absoluta del equipo es el rendimiento, mejorarlo este año y, por supuesto, triunfar en 2026 con el nuevo coche”, declaró a PlanetF1.

Ese aval permitió al asesor ejecutivo Flavio Briatore rearmar la estructura técnica con refuerzos de peso, buscando revertir el presente deportivo y sentar bases sólidas de cara a la nueva normativa que entrará en vigor en 2026.

Refuerzos estratégicos: Midgley y Bray, fichajes clave

Entre los movimientos más relevantes, se destaca la incorporación de Oliver Bray, ingeniero de diseño mecánico proveniente de McLaren, equipo que hoy compite por el título con Oscar Piastri y Lando Norris.

Pero la gran novedad fue la llegada de Kris Midgley como responsable de aerodinámica, proveniente de Ferrari y con experiencia previa en Enstone entre 2007 y 2013. Su rol será determinante para revertir uno de los puntos débiles más marcados del A525, cuya falta de eficiencia aerodinámica limitó su rendimiento. Midgley reportará directamente a David Sánchez, director técnico ejecutivo.

Los problemas técnicos que frenaron a Colapinto

Más allá de la aerodinámica, Alpine arrastró fallas mecánicas que complicaron a sus pilotos. En el caso de Colapinto, la transmisión fue un obstáculo clave: le impidió mejorar en clasificación en España —donde tenía potencial para alcanzar la Q2— y lo dejó sin largar en Gran Bretaña.

A ello se sumó la merma de potencia del motor Renault, calculada en entre 20 y 30 caballos menos que los propulsores Mercedes. La llegada de Bray, especialista en diseño mecánico, será fundamental para atacar esa debilidad.

Una estructura en plena reconfiguración

La salida de Wheater generó un vacío en el área aerodinámica que, hasta la confirmación de Midgley, había sido cubierto parcialmente por Joe Burnell (ingeniería) y Ciaron Pilbeam (rendimiento). Su experiencia previa en Williams y en la planificación del coche para 2026 contrastó con los pobres resultados que finalmente precipitaron su desvinculación.

La llegada de Midgley, ahora con funciones plenas, forma parte de un plan de fortalecimiento que también contempla la incorporación de Steve Nielsen como nuevo director general a partir del Gran Premio de Italia, del 5 al 7 de septiembre. Con trayectoria en Benetton, Toro Rosso, Williams, Liberty Media y la FIA, Nielsen busca reestructurar un equipo que necesita recuperar protagonismo.

Colapinto, en busca de consolidación

El piloto argentino afronta la segunda parte de la temporada con expectativas renovadas. Con nueve de los diez circuitos ya conocidos de su paso por Williams en 2023, Colapinto espera que las mejoras en el auto lo ayuden a consolidar su rendimiento y asegurar su continuidad en la Fórmula 1.

Su próxima cita será el Gran Premio de Países Bajos, entre el 29 y el 31 de agosto, donde volverá a subirse al A525 en los ensayos del viernes. Allí comenzará a escribir un nuevo capítulo en su carrera, con la ilusión de superar a Gasly como ya lo hizo en Hungría.