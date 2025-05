La sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados se cayó oficialmente a las 12.31, cuando se confirmó que solo había 124 diputados presentes. El número fue insuficiente para iniciar formalmente la jornada, lo que representó un duro revés para la oposición, que buscaba retomar el debate sobre temas sensibles como jubilaciones, emergencias por inundaciones y la comisión investigadora del escándalo cripto conocido como $LIBRA.

Desde la oposición apuntaron directamente al oficialismo por ejercer “fuerte presión” sobre algunos gobernadores y evitar que sus aliados y los bloques provinciales participaran de la sesión. La jornada estaba planteada como la primera tras la victoria electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Los temas que quedaron sin tratar

La oposición tenía previsto debatir varios asuntos postergados. Entre ellos, destacaban la prórroga de la moratoria previsional, el aumento del bono a jubilados que se mantiene en $70.000, y mejoras en todas las escalas de haberes. También se incluía la elección de autoridades para la Auditoría General de la Nación (AGN) y avanzar en la comisión investigadora del caso $LIBRA.

Además, figuraban en la agenda proyectos para declarar la emergencia en localidades bonaerenses afectadas por las recientes inundaciones.

Germán Martínez: “Todo cuesta el doble, triple o cuádruple”

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó su malestar por la dinámica parlamentaria actual y denunció la falta de voluntad del oficialismo para tratar los temas. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, pero eso no va a ser posible”, lamentó.

Martínez cuestionó duramente la falta de avances en la comisión $LIBRA: “Están hasta las manos con la estafa cripto, intentan trabar todo en el recinto justo cuando la justicia avanza”. También denunció que el Gobierno eliminó la unidad de investigación sobre el tema y acusó al oficialismo de bloquear la discusión: “Intentaron una maniobra artera para que $LIBRA no esté en esta sesión”.

Pichetto y la crítica a los sindicatos

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, sumó sus cuestionamientos: “¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? La gente ya no puede vivir”. El legislador se refirió en particular a los empleados legislativos, denunciando una pérdida del 60% del poder adquisitivo en el último año.

Mónica Frade, de la Coalición Cívica, respaldó sus dichos y apuntó contra el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Massot, Juliano y la necesidad de control

Nicolás Massot, también de Encuentro Federal, remarcó que había siete fuentes de financiamiento posibles para mejorar los haberes jubilatorios. Además, defendió la necesidad de poner en funcionamiento la AGN: “No puede ser una opción trabar su funcionamiento. Es razonable que la primera minoría tenga un miembro, y el oficialismo también”.

Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia para Siempre, vinculó la caída de la sesión con el reciente triunfo oficialista en la Ciudad: “El Gobierno interpreta que ese triunfo es en favor de más impunidad”. Criticó la eliminación de la unidad que investigaba el caso $LIBRA y concluyó: “El Gobierno le tiene miedo al control”.

Oliveto: “Esta casa no puede quedarse indiferente”

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto reconoció la derrota en las elecciones pero reafirmó su compromiso con los valores y principios. “Un jubilado gana 379 mil pesos, eso nos tiene que doler la entraña”, sostuvo.

La diputada apuntó contra quienes “negocian candidaturas detrás de los cortinados” y reflexionó: “Si hoy no pudimos hablar de jubilados e inundados, pensemos si no somos parte de por qué la gente no va a votar”.

Paulón y el reclamo por los jubilados

El socialista Esteban Paulón hizo alusión a las movilizaciones de jubilados todos los miércoles frente al Congreso. “Hay seis millones de jubilados y pensionados a los que el Gobierno solo se les ocurre reprimir y ajustar”, acusó. También denunció el veto del presidente Javier Milei al aumento que se había logrado por ley el año pasado.

Paulón pidió seguir trabajando por una recomposición de los haberes y en defensa de la moratoria previsional: “Acá nadie se salva solo”, finalizó.

Tolosa Paz apuntó a Menem y pidió devolver lo que se les quitó a los jubilados

Victoria Tolosa Paz recordó que el oficialismo tuvo un año para reformar el sistema previsional y no lo hizo. Respondió a las críticas del oficialismo sobre la moratoria previsional afirmando que “la primera moratoria en Argentina lleva la firma de Carlos Saúl Menem”.

También se refirió a la ley vetada y los dictámenes actuales: “Ese 8,1% que les robaron es el 7,2 de ahora. Devuélvanles todo lo que le sacaron a los jubilados”. Cerró acusando al oficialismo de evitar la sesión para no someterse al control del Congreso.

Nadia Márquez, la única oficialista en el recinto

La única voz oficialista en el recinto fue la diputada neuquina Nadia Márquez, que criticó a la oposición por “mentiras y distorsiones” y defendió la gestión actual. “Fueron ustedes quienes mientras la inflación iba en tren bala estuvieron todos calladitos”, lanzó.

Sobre la comisión investigadora de $LIBRA, acusó a la oposición de haber fallado en sus cálculos y rechazó las críticas sobre la situación social: “¿Es difícil? Sí. Pero peor estábamos antes”.