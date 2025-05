“Para adelante”: la apuesta de Manes en PBA

El neurólogo y diputado nacional Facundo Manes volverá al centro de la escena política nacional con el lanzamiento de su nuevo espacio, “Para Adelante”, que busca convertirse en una tercera vía entre el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo. El acto será este viernes al mediodía en la Casa Museo de Sarmiento, en Tigre, con el respaldo de dirigentes radicales, peronistas díscolos e independientes que no se sienten representados por La Libertad Avanza ni por el PJ bonaerense.

El evento marca un quiebre definitivo con la UCR, luego de que su hermano, Gastón Manes, renunciara a la presidencia de la Convención Nacional del partido. En paralelo, radicales de peso en la Tercera Sección Electoral confirmaron su desembarco en este nuevo frente que promete “romper con la polarización estéril” entre Milei y Cristina Kirchner.

Del outsider “sano” al constructor de una nueva oposición

El camino de Manes en política comenzó en 2021 cuando fue reclutado por los popes del radicalismo para enfrentar al PRO en la interna de Juntos por el Cambio. Entonces rechazó los consejos de Rodrigo Lugones —mentor de Santiago Caputo— que le sugería confrontar agresivamente con “la casta”, alejarse del radicalismo y no integrarse a JxC. Hoy, cuatro años después, retoma algunas de esas ideas, pero con su propio sello.

“Después del outsider loco, viene el outsider sano”, decía Lugones en aquel entonces. Y si bien Manes se resistió a ser el Milei moderado, ahora apuesta a canalizar el hartazgo social con el oficialismo libertario. “Milei atacó a la ciencia, a la salud, a las instituciones. ¿Cómo no va a haber una alternativa a esto?”, lanzó recientemente el médico, quien denunció al asesor presidencial Santiago Caputo por amenazas durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

El armado: peronistas críticos, radicales rebeldes y sin los extremos

El flamante espacio que lidera Manes busca captar el voto de los sectores medios desencantados, pero también sumar músculo territorial con figuras como Julio Zamora (intendente de Tigre, distanciado de Massa), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Guillermo Britos (Chivilcoy), quienes mantienen posiciones críticas dentro del peronismo bonaerense.

Desde el entorno del diputado aseguran que la idea es construir un “frente plural”, con dirigentes del radicalismo, el PRO, peronistas no alineados e independientes. “Excepto K y libertarios, todos tienen lugar”, afirman.

En tanto, desde sectores cercanos a Axel Kicillof observan con escepticismo el intento. “Mientras Milei siga confrontando con CFK, propuestas intermedias no tienen lugar”, deslizó un operador del oficialismo bonaerense, en alusión a experiencias fallidas como el Frente Renovador original o el Acuerdo Cívico y Social.

Una alternativa sin “casta” y con agenda propia

El plan de Manes se apoya en encuestas de la consultora Escenarios, que indican que su figura aún no está asociada a la “casta política”. Según su entorno, existe un vacío de representación que la sociedad siente ante la falta de una oposición concreta a Milei, más allá del kirchnerismo. “Milei se convirtió en parte del sistema”, repite Manes, convencido de que la base social libertaria es minoritaria y el plan económico del Presidente no resiste en el tiempo.

“El gobierno actual es una vetocracia, y Milei representa la nueva casta con las viejas prácticas”, sostiene el diputado, quien también define a La Libertad Avanza como un “populismo de derecha” con discurso mesiánico. “No queremos fundar un imperio ni seguir a un líder providencial, sino recuperar la voz de la sociedad”, enfatiza.

Sin ataduras partidarias y con la mira en 2027

Aunque aún no definió si competirá en las elecciones legislativas de este año, Manes no descarta presentarse en la provincia de Buenos Aires. No obstante, su gran apuesta es 2027. “Vamos a convocar desde el progreso, el mérito, la estabilidad, el conocimiento. Que la sociedad vuelva a hacer política con su propia agenda”, repite como mantra.

Sus principales aliados, Lucas Delfino (ex PRO) y Pablo Juliano (bloque Democracia para Siempre), también trabajan en ampliar la convocatoria. El objetivo es claro: evitar que el debate público siga encapsulado entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo residual.

En el conurbano, donde los partidos tradicionales pierden terreno y la participación electoral se desmorona, el desafío no es menor. Y aunque hay quienes lo acusan de “jugar para el kirchnerismo”, desde su entorno lo niegan rotundamente: “Eso lo dicen los que se alinearon con Milei y necesitan justificarlo”, responden.

Facundo Manes está decidido a ocupar ese espacio vacante. Cree que la pregunta que se hace la sociedad es válida, pero Milei dio la respuesta equivocada. Y ahora busca escribir la suya.