El Real Madrid pone los ojos en Mac Allister como sucesor de Modric

El Real Madrid ya planifica su próximo mercado de pases con una certeza clara: Luka Modric no continuará en el club. El Balón de Oro 2018, emblema del mediocampo merengue durante 13 años, cerrará su ciclo en el club blanco. Con la necesidad urgente de encontrar un reemplazante a su altura, el club comenzó a explorar el mercado. Y el nombre de Alexis Mac Allister empezó a tomar fuerza.

El pampeano de 26 años viene de una temporada brillante con el Liverpool, donde fue una pieza clave en la consagración en la Premier League. Su rendimiento no pasó desapercibido: en abril fue elegido como el mejor jugador del mes, reconocimiento que él mismo definió como parte del “mejor momento de su carrera”.

La prensa española, particularmente el diario AS, asegura que Mac Allister está en la órbita directa del Real Madrid, que lo considera un perfil ideal para ocupar el lugar que dejará vacante Modric.

Una operación compleja y millonaria

El interés del Madrid no es nuevo, pero el desembarco del argentino en el Santiago Bernabéu no será sencillo. Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del volante ronda los 90 millones de euros. Un número alto, aunque no descabellado para los estándares de la Casa Blanca.

El propio Mac Allister fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Madrid en una entrevista con TyC Sports. Fiel a su estilo, fue cauto: “Leo los rumores y las noticias me llegan, pero lo importante es el presente. Por más que el club me quiera, si el fin de semana juego mal, va a perder el interés”.