El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la inflación bajará “más rápido de lo que cree el mercado” y que terminará por “converger al nivel internacional”, al tiempo que insistió en que el tipo de cambio continuará su tendencia descendente sin sobresaltos. “No hay que esperar cimbronazos”, expresó.

En declaraciones televisivas, el funcionario destacó que las condiciones macroeconómicas del país, como el superávit fiscal y la ausencia de emisión monetaria, serán claves para consolidar la desaceleración inflacionaria. “La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo. Sin emisión y con superávit, va a converger al nivel internacional”, sentenció Caputo.

El mercado estima un 2% para mayo

Mientras tanto, las principales consultoras que miden la evolución de precios coinciden en que la inflación de mayo se ubicaría en torno al 2% mensual. Equilibra, por ejemplo, ajustó su estimación al 2% luego de incorporar los datos correspondientes a la tercera semana del mes, en la que se verificó una suba semanal del 0,8%. Según la firma, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,8%.

Por su parte, LCG relevó un incremento semanal de 2,1% en alimentos y bebidas, impulsado por fuertes subas en carnes (+2%) y verduras (+4%), luego de caídas en los días previos. Panificados, cereales y pastas también registraron un alza del 2%, sumando presión al índice.

En contraste, Econviews detectó una variación semanal de -0,5% en su canasta de alimentos y bebidas para la región del Gran Buenos Aires, destacándose caídas en rubros como verdulería (-5,5%). De esta manera, la canasta acumula un alza de apenas 0,8% en las últimas cuatro semanas.

Expectativas sobre el tipo de cambio

En relación al dólar, Caputo enfatizó que “lo fija el mercado” y destacó que la salida del cepo no generó saltos abruptos. “Sacamos el cepo y está en los mismos niveles que el oficial, lo que demuestra que no estaba bajo. Lo más probable es que siga para abajo”, explicó. Y agregó: “Lo que seguro no hay que esperar es cimbronazos. Con superávit y sin emisión, eso no va a pasar”.

Una economía con poco combustible en pesos

El titular de Hacienda también se refirió al funcionamiento del sistema económico actual y a la escasez de circulante. “El nivel de combustibles —es decir, de dinero— es muy bajo. Para una economía ordenada, la cantidad de pesos para sostenerla es poca”, aseguró. Ante este diagnóstico, planteó dos caminos posibles para la remonetización: “Se puede remonetizar en pesos o en dólares. Si se usan los dólares de la gente, va a facilitar ese proceso”.

Críticas al sector privado y un modelo en transición

Caputo fue claro respecto al rol del sector privado en la nueva etapa económica. “Todo lo que hacemos es para bajar los precios. Vinimos a bajar impuestos, bajar regulaciones y abrir la competencia. Y el sector privado tiene que competir”, señaló. Según indicó, al inicio “los empresarios no nos creían nada”, pero ahora muchos reconocen que se está transitando hacia un modelo distinto. “Empiezan a invertir, a ser más eficientes o prefieren vender la compañía si no se adaptan al nuevo margen. Va a haber ganadores y perdedores”, remarcó.

La chicana a Darín por el precio de las empanadas

En otro tramo de la entrevista, el ministro respondió a los dichos del actor Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand, quien se había quejado por el alto precio de las empanadas. “Me dio vergüencita ajena, se quiso hacer el nacional y popular. Las empanadas no valen eso, Ricardito”, lanzó Caputo. Luego, ironizó: “Es como que vayas a Porsche y le digas a Mirtha: los autos salen 200 mil dólares. Las empanadas no valen eso, negro. Se come una buena docena por 16 mil pesos”.