Ricardo Darín cruzó a Caputo: "Debería ser más educado"

Todo comenzó con una frase simple pero cargada de sentido común: Ricardo Darín mencionó en una entrevista que "las empanadas están carísimas". La observación, que reflejaba la percepción de miles de argentinos sobre la inflación, desató una inesperada reacción desde el Gobierno nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no tardó en responderle con sorna. En una entrevista, lo llamó "Ricardito" y calificó su comentario como una "estupidez". La frase, que parecía menor, provocó un revuelo en redes sociales y dejó en evidencia la sensibilidad del oficialismo ante las críticas, incluso cuando provienen de figuras del espectáculo.

La respuesta de Darín: “Me trató de estúpido”

Consultado por el programa Intrusos, Darín rompió el silencio y decidió responderle directamente al ministro: “Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno y del señor Caputo que me trató de Ricardito. Fue bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia”.

Pero el actor fue más allá y cuestionó el tono y la falta de respeto en la respuesta del funcionario: “Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me dice ‘Ricardito, lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. Te acusan de cosas que no soy”.

La respuesta generó una ola de apoyo en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el temple de Darín frente a lo que interpretaron como una agresión innecesaria del ministro.

Un mensaje sobre democracia y respeto

Más allá del cruce personal, Darín dejó un mensaje con una fuerte carga política e institucional: “Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, hay que cuidar las formas. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. En un contexto donde la libertad de expresión y el respeto institucional están bajo la lupa, el pronunciamiento de Darín reaviva el debate sobre cómo debe responder el poder a las críticas, incluso cuando vienen desde el mundo artístico.

Hasta el momento, Caputo no volvió a referirse al tema tras la respuesta del actor. Sin embargo, con el escándalo todavía latente y la viralización de los dichos de Darín, no se descarta una nueva reacción oficial. Mientras tanto, el conflicto deja expuesto algo más profundo: el clima de tensión entre el Gobierno y ciertas figuras públicas que se animan a opinar. La inflación, los precios y la sensibilidad social siguen siendo un campo minado.